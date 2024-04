Els ports de la Costa Brava elaboren una guia per promoure les bones pràctiques mediambientals

Els divuit ports de la Costa Brava que formen part de l'ACPET (Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics) han creat una guia en català per promoure les bones pràctiques mediambientals de manera pedagògica per conscienciar els usuaris dels ports, tant amb accions de mar com de terra.

El llibre, que es va presentar ahir al Club Nàutic Estartit, ofereix els continguts ambientals de manera pràctica i didàctica per arribar a tota mena de públic i que sigui conscient de les bones pràctiques. La guia és en català, es trobarà a tots els ports gironins de l'ACPET i ha estat liderat pel CN Estartit i amb la participació del Club Vela Blanes, Club Nàutic Costa Brava de Palamós, Club Nàutic l'Escala i Club Vela Ballena Alegre. Els seus autors han estat els biòlegs Xavi Munill i Boris Weitzmann, que han volgut dividir el llibret en quatre temàtiques: el port, la platja, la cala i el mar obert amb l'objectiu de traslladar les idees a tot el sector nàutic.

Eugeni Figa, director del Club Nàutic Estartit, considera que és important tenir aquesta guia per promoure les bones pràctiques individuals a tots els ports i també al mar de manera pràctica i senzilla. "Aquesta campanya de sensibilització que volem començar amb aquest llibret no només és de normativa sinó de fomentar els bons comportaments i que ha de ser extensiva a cada port", va destacar ahir Figa. Rai Roca, director del Club Nàutic l'Escala, va valorar que aquesta nova eina d'educació ambiental també té un valor de ser com "la pluja fina i ha de comptar amb l'actitud proactiva de cada port per sensibilitzar els usuaris. El fet de socialitzar la nàutica també ha provocat que falti més coneixement".

Maribel Vela, directora del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, dona valor a la guia per ordenar les accions mediambientals que es poden dur a terme així com la informació referent al coneixement que va més enllà de les recomanacions "sobre com fondejar dins d'una cala o la gestió dels residus dins del mar".

Amb l'arribada del temps de navegació, els ports de la Costa Brava tenen previst realitzar accions durant l'estiu per conscienciar els usuaris del respecte pel medi ambient més enllà de la nàutica recreativa. Aquest extens manual de bones pràctiques es promocionarà també en altre suports amb la idea que sigui útil per a cada port i també pugui ser escalable al conjunt de Catalunya. "Si volem captar l'atenció de sensibilització, ho hem d'adreçar a tota mena de públic", ha recalcat Figa.