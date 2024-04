Jutjat un jove acusat de violar dos nois, un amb discapacitat, a Porqueres

L'Audiència de Girona ha jutjat un jove que s'enfronta a 16 anys de presó per haver violat presumptament a dos nois, dels quals un amb discapacitat, a l'exterior d'un local nocturn de Porqueres el 2021. Els fets van tenir lloc la nit del 15 d'octubre de 2021. Ambdues víctimes havien anat al local plegats donada la seva relació d'amistat. Segons les acusacions, cap a la una de la matinada, l'acusat va acostar-se a la barra i va dir-li a una de les víctimes, que té reconeguda una discapacitat del 45%, que no es trobava bé, i que l'acompanyés a fora però que s'esperés que li truqués abans de sortir. Un cop a fora, la víctima va orinar, moment que l'acusat hauria aprofitat per agredir-lo sexualment. Llavors el processat es va dirigir a l'altre noi i també va demanar-li que sortís del local un cop rebés una trucada. A fora va conduir-lo a un lloc allunyat, i va dir-li que es baixés els pantalons i que li fes una fel·lació, al qual l'altre va accedir perquè se sentia intimidat i tenia por a les represàlies. Ambbues víctimes han declarat a porta tancada.

L'acusat ha negat que aquella nit hagués tingut cap contacte amb la primera víctima, i ha admès que amb el segon noi sí que va tenir relacions sexuals, però que van ser consentides. En aquest sentit, hi ha un informe forense que va trobar ADN compatible amb l'acusat i que demostra que hi va haver un contacte sexual entre ambdós. També es van detectar lesions a l'exploració posterior als fets de la víctima, que de per se no serien determinants a l'hora d'acreditar si hi va haver consentiment, perquè segons les forenses, es poden produir lesions en diverses circumstàncies.

Les acusacions demanen 16 anys de presó pel processat per dos delictes d'agressió sexual, i una multa per amenaces.