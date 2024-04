Augmenten un 61% les detencions a Banyoles però els delictes xifren per sota la mitjana catalana

Les detencions a Banyoles van créixer un 61% el 2023 respecte a l'any anterior. Això es deu, segons assenyalen des de l'Ajuntament i el Departament d'Interior, al major nombre d'agents de Mossos i Policia Local que hi ha hagut els darrers mesos i que ha permès, entre d'altres coses, incrementar un 30% les hores de patrullatge a la capital del Pla de l'Estany. Amb tot, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants a Banyoles està molt per sota de la mitjana catalana. En concret, dels 78 que hi ha al conjunt del país, la ciutat en recompta 46. "Això demostra que Banyoles és segura", ha remarcat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, just després de la Junta de Seguretat Local que s'ha fet a la localitat aquest dimecres.

El conseller Elena entre el director de la Policia Pere Ferrer i l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer / Gerard Vilà

Una junta de seguretat que ha servit per reunir els diferents efectius del cos d'Interior, a més de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Un cop acabada, el conseller del ram, Joan Ignasi Elena, ha deixat clar que l'incident que es va produir el passat mes de març va ser "un fet aïllat" i que "així s'ha de tractar". El 19 de març hi va haver uns aldarulls en el que fins a set agents, entre Policia Local i Mossos van quedar ferits, al ser apedregats per una seixantena de persones a Banyoles, que protestaven per dues detencions que es van fer per un tema relacionat amb una petita plantació de marihuana.

Arran dels incidents es va iniciar una investigació que encara segueix oberta i que, de moment, ha acabat amb sis arrestats, dos el dia dels aldarulls i quatre més les darreres setmanes. Un dels detinguts és un menor d’edat. Elena, però, ha deixat clar que aquest cas ha produït alarma però ha demanat que no s'en faci norma. "S'ha d'abordar i veure com evoluciona, però és un cas aïllat", ha repetit.

Amb ell ha coincidit l'alcalde de la ciutat, Miquel Noguer, que ha reivindicat el que també ha assenyalat Elena: "Banyoles és una ciutat segura". De fet, tant l'alcalde com el conseller han recordat que les xifres en relació als delictes són "molt bones". En aquest sentit, Noguer ha destacat que la capital del Pla de l'Estany es troba "molt per sota" de la mitjana catalana. En concret, el batlle ha revelat que a Banyoles es produeixen 46 delictes per cada 1.000 habitants, mentre que a Catalunya l'estadística fixa que són 78 de mitjana per cada miler d'habitants.

"Hi va haver un repunt de preocupació el 19 de març quan va passar tot allò, però des d'aleshores, tot s'ha tranquil·litzat i hem de destacar la col·laboració que hem tingut per part de veïns i veïnes amb els cossos de seguretat i les administracions", ha remarcat Noguer. L'increment dels delictes és, segons Noguer i Elena, conseqüència de la política d'augment de personal a la Policia Local i els Mossos. Aquest reforç d'agents ha generat un 30% més d'hores de servei i, per tant, més patrullatge.

Creix a tota l’ABP

L'augment de policies ha fet que també creixin les detencions en el conjunt de l'Àrea Bàsica Policial del Gironès i Pla de l'Estany. Això sí, no ho fan de manera tan significativa com a Banyoles, sinó que s'assembla més a la mitjana catalana. En aquest sentit, mentre que al país el nombre d'arrestos s'ha incrementat un 16,4% a l'ABP Gironès i Pla de l'Estany ho ha fet un 13,1%. Amb més, la resolució també ha crescut d'un 34,7 a un 45,3%.

Elena ha celebrat aquestes dades i ha remarcat la voluntat de mantenir la política de contractació de nous mossos i ha reconegut que falten efectius als jutjats, per tal de poder donar resposta a la multireincidència, una queixa habitual dels alcaldes.