Els acusats neguen haver deixat vàters amb missatges "humiliants" a les portes de cases d'independentistes

El judici contra set acusats de deixar vàters i llaços grocs a cases d'independentistes que s'ha fet al penal 2 de Girona ha quedat vist per a sentència. Durant la segona jornada, els processats s'han desvinculat dels fets i han negat haver participat en les accions reivindicades pel grup 'Justicieros nocturnos' que van tenir lloc les matinades del 7 d'abril i del 19 de maig del 2019 a casa la parella del portaveu de Mossos per la Independència a Sarrià de Ter. Alguns acusats han admès que participaven en grups que retiraven llaços i estelades però diuen que no van formar part dels que van deixar els vàters acompanyats de missatges per "ridiculitzar públicament" el denunciant per la seva ideologia política i la seva orientació sexual.

Portal de la casa de l'alcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs (ERC). / Xavier Godàs

El judici va començar dijous amb la declaració del perjudicat, de la seva parella i les testificals de diversos agents de policia i dels Mossos d'Esquadra que van assumir la investigació i van identificar els acusats com els qui, presumptament, van formar part dels grups que van deixar tasses de vàter amb missatges "humiliants" en dues ocasions a Sarrià de Ter. Aquest divendres, el jutjat penal 2 ha reprès les sessions amb la declaració dels set acusats.

Tots ells s'han desvinculat dels fets i la majoria han respost només a les preguntes de les defenses. Un dels processats era, en el moment dels fets, també agent dels Mossos d'Esquadra i, segons les acusacions, es va encarregar de facilitar a la resta d'investigats l'adreça de residència de la parella del portaveu de Mossos per la Independència.

Aquest processat ha admès que va donar la direcció, tot i que nega haver-la tret de fitxers policials i sosté que la va localitzar per publicacions a les xarxes socials de la víctima. Al·lega, però, que creia que el grup li volia fer un "escratxe" de protesta i que no sabia que els vàters i els llaços grocs anirien acompanyats de missatges "ofensius" cap al denunciant.

La fiscalia sosté que, a l'acció de dos quarts de dues de la matinada del 7 d'abril del 2019, van deixar la tassa de vàter davant de l'immoble amb inscripcions on s'hi podia llegir "Per quan vagis al Suprem" o "mossogay.com". També hi havia dibuixos de papallones, marietes i flors. El denunciant va explicar que això va ser pocs dies abans que anés a declarar com a testimoni al judici contra els líders independentistes al Tribunal Suprem i que s'ho va prendre com una "amenaça".

La resta de processats, identificats pels Mossos d'Esquadra creuant informació dels perfils de Twitter que van difondre les grabacions, amb imatges de l'autopista, identificacions fetes per policies locals i, finalment, amb el buidatge dels telèfons d'alguns dels acusats, han negat la seva participació en els fets.

Alguns han reconegut que estaven a grups de WhatsApp que organitzaven brigades per retirar llaços grocs i simbologia independentista amb l'objectiu de "garantir la neutralitat" política de l'espai públic i, també, que van participar en diverses accions. Neguen, però, haver pres part de les de Sarrià de Ter. També han dit que no van tenir constància de l'orientació sexual de la víctima fins després dels fets denunciats.

Injúries humiliatòries

Després de les declaracions, la fiscalia ha mantingut l'acusació per delictes d'injúries humiliatòries i menyspreants (englobat dins l'article del Codi Penal que tipifica els delictes de provocació a la discriminació, a l'odi i a la violència). Només hi ha un dels processats que hauria participat en les dues accions i és el que s'enfronta a la pena més alta de 2 anys de presó i multa de 3.600 euros. Per als altres demana una condemna d'1 any i 9 mesos de presó i multa de 3.300 euros.

Les defenses demanen l'absolució. L'advocat del processat que era agent dels Mossos d'Esquadra ha afirmat que la segona acció -la de la matinada del 19 de maig- no seria delicte perquè deixar una tassa de vàter i llaços grocs està emparat pel dret a la crítica política. La primera, que és la que tenia missatges homòfobs, seria la que podria fregar un límit no emparat per la llibertat d'expressió.

En tot cas, els processats neguen "rotundament" haver-hi pres part i el jutjat ho resoldrà en sentència.