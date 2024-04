Les obres del nou CAP del barri de Sant Miquel d'Olot començaran al maig

Les obres del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) del barri de Sant Miquel d'Olot començaran el proper mes de maig, un cop s'hagi formalitzat el contracte amb les empreses adjudicatàries. Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Manel Balcells, que també ha explicat que esperen que estigui llest en un any i mig. El nou centre ha de substituir l'actual consultori local i comptarà amb catorze consultes, repartides entre la primera i segona planta. S'ubicarà entre els carrers Rei Martí l'Humà i Abat Recimir en uns terrenys que ha cedit l'Ajuntament. A més, també comptarà amb una zona d'atenció no programada, zona de rehabilitació i un Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental.

Els treballs es van adjudicar a principis d'aquest mes d'abril a les empreses Viscola, que serà l'encarregada de l'obra civil i ISTEM, que es farà càrrec de les instal·lacions. El termini previst per acabar i deixar el nou centre a punt és d'aproximadament un any i mig. Així doncs, s’espera que el nou CAP podria entrar en funcionament el 2026. El tràmit es troba actualment en la fase de presentació de documentació per part dels adjudicataris i pendent de formalitzar el contracte. Un cop realitzat aquest tràmit, es podran començar les obres.

Serveis

En total els operaris treballaran sobre una superfície de 1.917 metres quadrats. El nou CAP serà gestionat per l'Institut Català de la Salut (ICS) i s'ha projectat en un edifici que comptaria amb planta al soterrani, una planta baixa i tres pisos més. L'accés principal serà per la planta baixa des del carrer Martí l'Humà i s'hi ubicarà la zona de recepció, l'àrea administrativa i l'atenció no programada.

A la planta soterrada hi haurà l'àrea de rehabilitació, amb una sala de gimnàstica polivalent, vestidors i magatzem i espai per a les instal·lacions del centre. Pel que fa a l'espai assistencial, comptarà amb catorze consultes de medicina, infermeria i altres especialitats distribuïdes entre la primera i la segona planta.

Finalment, el tercer i últim pis es destinarà del tot al Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental. A més, l'edifici inclou un pati interior que permetrà la il·luminació i ventilació de les sales d’espera i la planta soterrada. D’aquesta manera, totes les consultes estaran orientades a la façana del carrer, mentre que les sales d’espera seran generalment obertes i orientades a aquest pati.

Àrea volcànica

Balcells ha destacat que l’equipament suposarà “un abans i un després per al barri de Sant Miquel i Sant Roc”. El conseller també ha destacat el disseny del CAP i la relació que guarda amb la natura i l’àrea volcànica de la Garrotxa.

El conseller també ha aprofitat per visitar l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, on s’ha reunit amb l’equip directiu, professionals i els responsables de la Unitat Pediàtrica Mediambiental (PEHSU), l’única d’aquestes característiques a Catalunya.