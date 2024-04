Neix la Nit de la Dona, una cita per fomentar l’empoderament femení

Després de cinc edicions posant en valor el lideratge femení a l’eWoman, Diari de Girona i Prensa Ibérica estrenen enguany una nova gala amb l’objectiu de fomentar l'empoderament femení. Es tracta de la Nit de la Dona de Girona, una cita que vol posar en valor els èxits, el lideratge inspirador i les contribucions que diverses dones gironines han fet en la societat. Les inscripcions a la gala són gratuïtes i es poden formalitzar a través d'aquest enllaç.

L’hotel Carlemany de Girona serà l’escenari de la primera edició de la Nit de la Dona, que se celebrarà el proper 8 de maig a partir de les set del vespre. L’esdeveniment compta amb el patrocini de Toni Pons i Grup Pous, i la col·laboració de Prat Sàbat, Inet i Àltima.

El director de Diari de Girona, Josep Callol, obrirà l’acte i donarà la benvinguda als assistents. La jornada arrencarà amb tres ponències a càrrec de tres dones que al llarg de la seva trajectòria professional han sabut inspirar. Es tracta de Diana Ballart, CEO i cofundadora de l’empresa gironina The Smart Lollipop, artífex del caramel intel·ligent que diagnostica malalties a través d’una mostra de saliva; Joana Frigolé, psicòloga i coach enfocada a les emocions i relacions conscients; i Montserrat Jordi, gerent i cofundadora de l’empresa gironina Wikiloc, que permet descobrir i compartir les millores rutes a l’aire lliure a peu i en bicicleta.

Un dels moments clau de la nit arribarà amb el lliurament de guardons a dones que han deixat una empremta indeleble en diversos àmbits. Un reconeixement que té com a objectiu inspirar a les futures generacions com a palanca de canvi. Els guardons es dividiran en tres categories: el Premi Dona Referent, el Premi Dona Trajectòria Professional by Toni Pons i el Premi Dona Talent by Grup Pous. El Premi Dona Referent vol lloar la tasca d’una dona que hagi destacat o destaqui pel seu rol d’empoderament o com un referent perquè ha aconseguit trencar clixés. Per la seva banda, el Premi Dona Trajectòria Professional by Toni Pons vol reconèixer la carrera professional de dones que han deixat una empremta significativa en els seus respectius camps. I per últim, però no menys important, el Premi Dona Talent by Grup Pous, que vol posar en valor el talent i els assoliments excepcionals d’una jove promesa en diverses disciplines, promovent així la igualtat d’oportunitats i l’empoderament femení.

La cita culminarà a les nou del vespre amb un còctel, que els assistents podran convertir en una jornada de networking.

