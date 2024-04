Baralla multitudinària al centre d'Olot. Dues bandes s'han enfrontat violentament a la plaça Major aquest diumenge al vespre. Una persona ha avisat la policia dels fets i diverses patrulles de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra han anat al punt indicat. També diverses ambulàncies. L'incident s'ha produït quan passaven uns minuts per les vuit del vespre. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, quan han arribat, ja no hi havia ningú a la zona implicat ni cap persona ferida. No obstant s'han quedat patrullant per la zona per si es reprodueixen els fets. La presència policial a tot l'entorn és ben visible.

Alguns testimonis però, apunten que s'han atès dues persones ferides lleus i que s'ha arribat a exhibir una arma que semblava una pistola, que no s'ha fet servir.