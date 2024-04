Citats quatre manifestants per la protesta contra Felip VI

El jutjat de Santa Coloma de Farners ha citat a declarar els quatre manifestants denunciats pels Mossos durant la protesta contra Felip VI a Caldes de Malavella. Els fets van passar el 5 de juliol, quan la família reial espanyola va assistir a l’entrega dels Premis Fundació Princesa de Girona. Els quatre activistes, que havien pres part en una manifestació de protesta, van aconseguir entrar dins el resort Camiral Golf & Wellness, on hi ha l’hotel que acollia l’acte. Se’ls va denunciar pels delictes de desobediència i contra la seguretat del trànsit. La Coordinadora Antimonàrquica ha convocat un acte de suport a les portes dels jutjats el 24 d’abril -el dia de les declaracions- per reclamar l’absolució dels activistes.

Per protestar contra la presència del Borbó, unes 300 persones es van concentrar a l’entrada de Caldes -a uns 4 quilòmetres de l’hotel- perquè a la zona hi havia un fort dispositiu de seguretat. Des d’aquí, els manifestants es van dividir; uns van continuar per la carretera i els altres van anar camp a través. Dins aquest darrer grup hi havia els quatre activistes que, després de creuar l’autovia A-2, van aconseguir saltar la tanca del resort de luxe. Els Mossos d’Esquadra els van interceptar poc després, quan encara es trobaven lluny de l’hotel on s’entregaven els premis.

Denunciats pels Mossos

La policia va denunciar els quatre antimonàrquics pels delictes de desobediència i contra la seguretat del trànsit (perquè van creuar l’autovia). Ara, el jutjat de Santa Coloma de Farners que porta la causa els ha citat a declarar el proper 24 d’abril.

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACG) ha convocat una concentració de suport a les portes dels jutjats per acompanyar els quatre activistes. L’entitat n’exigeix l’absolució i recorda que s’acusa els manifestants «per una protesta que no va comportar danys materials ni violència». «En un estat democràtic respectuós amb la llibertat d’expressió, aquest judici no s’hauria dut a terme mai», segons ha dit la Coordinadora, en referència a la instrucció de la causa.

El jutjat ha fixat les declaracions a les deu del matí. Al migdia, a dos quarts de dotze, es farà un acte polític a Santa Coloma de Farners. Hi haurà parlaments de la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu; de l’expresident de la Generalitat Quim Torra; del portaveu d’Alerta Solidària, Martí Majoral, i de l’advocada Elena Jiménez, membre de la junta nacional d’Òmnium. L’acte es tancarà amb una actuació musical.