Girona tanca 2023 amb la tercera taxa de violacions més elevada de l’Estat

La província de Girona té la tercera taxa de violacions més elevada de tot l’Estat, amb un índex de 19,11 casos per cada 100.000 habitants. La policia va rebre fins a 156 denúncies per agressions sexuals amb penetració a les comarques gironines durant tot el 2023. Es tracta d’una xifra que supera en un 44,4% els casos de l’any anterior (108).

Prop de la meitat dels fets van tenir lloc a les grans ciutats gironines -municipis amb més de 20.000 habitants-. Les forces policials hi van tractar 80 casos. Això representa el 48% del total. Per municipis, Girona és el que va acumular més agressions sexuals amb penetració (24). Lloret de Mar va ocupar la segona posició (19) seguida de les ciutats de Figueres i Salt amb vuit casen casos en cadascuna.

Gran incidència a Catalunya

Les dades del Balanç de Criminalitat de tot l’any 2023, aplicant-hi aquesta taxa dels 100.000 habitants, mostren que totes les províncies catalanes van tenir una alta incidència en violacions. De fet, ocupen les quatre primeres posicions. La de Lleida és la que es va situar al capdavant de tot Espanya amb una taxa de 23,40 casos per cada 100.000 habitants. S’hi van registrar un total de 105 violacions. En segona posició hi ha la de Barcelona, amb 1.178 denúncies per agressions sexuals amb penetració i una taxa de 20,10 fets coneguts per aquest nombre de població.

El tercer lloc va ser per la província de Girona i el quart lloc de la taula va ser per la de Tarragona amb 149 casos i un índex de 19,11 fets per cada 100.000 habitants.

Barcelona a banda de ser la segona província on es va detectar més incidència si es té en compte l’índex de població amb 20,10 casos per cada 100.000 habitants. Alhora, però, va ser el lloc de l’Estat amb més denúncies de violacions (1.178).

La Comunitat de Madrid, que és la segona zona d’Espanya amb més denúncies registrades (649), va tancar el 2023 com la divuitena província amb una incidència de 9,3 fets per aquest nombre de població.

A la part baixa de la llista, en canvi, hi ha les províncies de Conca, Palència, Zamora i la ciutat autònoma de Melilla. La taxa més baixa és de 1,8 casos i es va situar a la província Zamora, on es van denunciar tres violacions l’any passat.

Novè lloc en creixement

Un aspecte a destacar és l’increment d’aquest delicte sexual a diverses províncies espanyoles. Girona es troba en el novè lloc de tot l’Estat ja que durant el 2024 hi va escalar un 44,4% aquest tipus de delicte. La zona d’Espanya on van pujar més les violacions va ser la província Valladolid, on es va gairebé quintuplicar el nombre de casos passant de 8 a 27 en un any. El segon lloc va ser per la província de Terol on van pujar en un 150% els fets: de 4 a 10 . Finalment, la tercera posició va ser per la de Lugo amb 24 violacions, això va suposar duplicar les de l’any anterior.

Per posar fi a aquest conjunt de delictes ja siguin violacions o la resta de delictes sexuals s’han fet canvis legislatius, com la «llei del només sí és sí» i els Mossos d’Esquadra per exemple en els últims anys han incorporat noves formes de tractament dels fets i d’investigació.

