L’advocat dels encausats al cas Tsunami apunta a un vincle amb Pegasus

Hi pot haver un vincle entre l’espionatge amb Pegasus a independentistes catalans i la investigació de terrorisme en el cas Tsunami. Així ho apunta l’advocat Benet Salellas, que afirma que «probablement», la investigació de Tsunami «convergeixi» amb l’ús de Pegasus. L’advocat del gironí Josep Campmajó, Oleguer Serra -tots dos vivint ara a Suïssa- i Oriol Soler, subratlla que els tempos, els objectius i els actors investigadors dels dos casos «coincideixen». Al seu torn, Olivier Peter (advocat suís de Serra) denuncia que la investigació de Tsunami vulnera els drets fonamentals dels afectats, i avisa que l’amnistia «no repara la vulneració de drets».

Així, les defenses tenen «ganes de jugar la partida» del cas als òrgans internacionals. L’advocat també apunta que els jutges que se senten «activistes», i que tenen «clar» que les persones vinculades al Tsunami van cometre algun delicte, trobaran qualsevol fórmula jurídica per sustentar les seves tesis. De fet, creu que si la sedició encara formés part del Codi Penal, els investigats a la causa del Tsunami estarien perseguits per aquest delicte, suprimit a finals de 2022.

«Es poden fer totes les modificacions del Codi Penal que es vulguin, però mentre tinguem un poder judicial que se sent subjecte polític, amb capacitat de prendre decisions al marge de la resta d’actors legitimitats, continuarem tenint repressió», manifesta Salellas. És per tot això que l’advocat assevera que hi ha feina que «es pot anar fent» dins l’Estat. Però apunta que hi ha una altra tasca a realitzar amb els òrgans internacionals, que serà «més complicada» perquè implica molts altres actors.