Vidreres estrenarà nou Espai Jove amb sales polivalents i una àrea exterior de lleure

L’Espai Jove de Vidreres es traslladarà properament al costat de la nova Llar d’Infants del Sant Iscle. Aquest trasllat es realitza amb l’objectiu de millorar els serveis per a joves, «oferint un espai més ampli i adaptat per satisfer les creixents demandes i necessitats dels adolescents i joves», segons l’Ajuntament. La realització d’aquesta actuació s’ha retardat degut a les darreres fases d’instal·lació de la climatització.

La regidora de Joventut, Cristina Arcaya explica que «l’Espai Jove compta amb una àrea exterior de lleure, diverses sales polivalents i un accés directe a les pistes de bàsquet municipals, entre altres millores, amb l’objectiu de fomentar les activitats lúdiques, esportives i culturals entre la joventut local». També destaca que l’adaptació d’aquest nou espai ha estat pensada per proporcionar un ambient còmode i funcional per desenvolupament d’activitats. Amb aquest canvi, l’edifici de Can Turronet, on fins ara hi havia l’Espai Jove, es destinarà a l’oficina del Defensor del Poble i a les entitats locals.