Aquests són els municipis gironins que tenen l'obligació de tenir pla d'incendis forestals amb el nou Infocat

El nou Pla especial d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) implicarà que tots els municipis catalans tinguin o bé l'obligació, un 80%, o bé la recomanació, un 20%, de disposar de pla d'incendis forestals.

El Govern ha aprovat la revisió de l'Infocat per reforçar la capacitat de tot el sistema de protecció civil i emergències davant l’agreujament del risc d’incendi forestal a Catalunya en el marc del canvi climàtic.

En aquest nou pla infocat hi ha 46 nous municipis a qui s'obliga a tenir el pla i 33 a qui se'ls recomana. Abans del canvi del Pla d'Emergències n'hi havia 134 que se'ls obligava a tenir-me i cinc a qui se'ls aconsella, segons les dades facilitades per Protecció Civil. En total amb aquests canvis hi haurà 181 municipis amb l'obligació de tenir el pla i 38 amb la recomanació.

Cal destacar que amb el canvi d'aquest pla s'inclouen millores en l'anàlisi del risc, la direcció i la coordinació. Alhora, integra l'actualització del pla Alfa d'Agents Rurals, que s'ha dotat d'un nivell nou de perill extrem, el 4, que permetrà actuar amb més precisió i, per exemple, restringir l'accés a 19 massissos catalans.

Els municipis gironins que amb la revisió passen de res a obligats a tenir pla d'incendis són els següents:

Sant Miquel de Fluvia

Torroella de Fluvia

Palau-sator

Rupia

Verges

Riudaura

Sant Jaume de Llierca

Sant Joan de Mollet

Vilablareix

Campelles

Llanars

Ogassa

Els que passen de recomants a obligats són els següents:

Amer

Argelaguer

Beuda

Camós

Campdevánol

Canet d'Adri

Cellera de Ter

Cornellá del Terri

Crespia

Esponella

Fontcoberta

Gombrèn

Llosses

Mieres

Molló

Osor

Pardines

Planes d'Hostoles

Planoles

Porqueres

Sales de Llierca

Salt

Sant Feliu de Pallerols

Sant Ferriol

Sant Joan de les Abadesses

Sant Miquel de Campmajor

Serinya

Setcases

Susqueda

Tortellá

Toses

Vallfogona de Ripollès

Vilallonga de Ter

El que passen de res a recomanats són els següents:

Albons

Banyoles

Bellcaire d'Emporda

Cabanes

Castellfollit de la Roca

Castelló d'Empúries

Far d'Emporda

Figueres

Fontanilles

Fortia

Gualta

l'Armentera

Parlavá

Pedreti Marzá

Peralada

Riudellots de la Selva

Riumors

Sant Pere Pescador

Santa Llogaia d'Alguema

Serra de Daró

Siurana

Ullastret

Ultramort

Vilabertran

Vilafant

Vilamacolum

Vilamalla

Vila-sacra

Es dona el cas que també hi ha cinc municipis que passen d'obligats a recomanats. Aquests són:

Avinyonet de Puigventós

Biure

Pont de Molins

Tallada d'Empordà

Ullà

Amb la revisió del pla INFOCAT, la totalitat dels 947 municipis catalans estaran obligats o recomanats a tenir un pla de previsió i actuació en cas d’incendi forestal. Els municipis obligats s’incrementen del 72% al 80% (de 628 a 757); i els que reben la recomanació del 12% al 20% (de 113 a 190).

Fins a la revisió del pla al 2024, un 16% dels municipis no tenien cap obligació ni recomanació per tenir una pla en cas d’incendi forestal. Així, un total de 151 municipis passen a tenir obligació de fer el pla (52 passen de res a obligats i 99 de recomanats a obligats), sobretot del Pirineu, Prepirineu i comarques de Lleida.

Mesures

El nou Pla ha millorat l’estructura interna dels grups operatius en les seves actuacions sobre el terreny, s’han ampliat les mesures d’emergència per la protecció de la població i s’ha millorat el flux de presa de decisions i s’ha ampliat el nombre de municipis amb obligació de redactar el seu pla municipal per incendis forestals.

Aquest dilluns es va presentar i el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena va destacar que es tracta del primer pla de Protecció Civil adaptat al canvi climàtic que “s’adapta als nous escenaris d’incendi forestal cada cop més extrems i que integra també el pla Alfa”. El titular d’Interior va explicar que el nou INFOCAT incorpora el nivell 4 del Pla Alfa, que implicarà la possible prohibició d’accés a massissos forestals.

Per la seva part, la directora general de Boscos i Gestió del Medi Departament d'Acció Climàtica, Anna Sanitjas, va qualificar de “pas de gegant en la predicció del perill d'incendis i adaptat a la nova realitat del canvi climàtic per saber on hi ha el perill, on cal estar preparats i on cal restringir activitats”.

El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, per la seva banda va destacar “l’esforç per adaptar les eines de prevenció i reacció com són els plans d’emergències a la situació d’emergència climàtica i l’increment dels riscos que comporta”. El subdirector va destacar també el reforç de l’estructura operativa i de direcció i decisió del Pla que amb la nova configuració “actua més com a sistema coordinat de recursos”.