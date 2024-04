"Això és l'AVE o Rodalies?": queixes dels usuaris de la línia Barcelona-Girona

Una incidència tècnica ha obligat aquest matí a cancel·lar un tren d'alta velocitat de Barcelona a Girona, de manera que els usuaris s'han hagut de recol·locar al següent, que ja anava ple i molts d'ells han hagut d'anar dempeus, fet que ha generat queixes.

El tren avariat ha estat el de les 8:10, amb sortida de Barcelona en direcció Girona. Els viatgers han hagut de pujar al següent, a les 8:18, que també anava ple, de manera que molts d'ells han hagut de quedar-se drets o al passadís durant tot el trajecte. Les queixes, doncs, no s'han fet esperar a través de les xarxes socials, on alguns usuaris fins i tot han compartit imatges dels vagons i han recordat que no és una situació puntual, sinó que els combois pateixen retards i amuntegaments de forma habitual.