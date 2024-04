Alliberen una dona lligada amb brides i retinguda per la seva companya de pis a Santa Coloma de Farners

Els Mossos d'Esquadra han alliberat una dona que estava retinguda lligada amb brides en un pis de Santa Coloma de Farners. Els agents han detingut la companya de pis, segons avança la Cadena SER i ha confirmat l’ACN, com a presumpta responsable dels fets. La víctima residia amb l'agressora i els seus quatre fills en un habitatge d'acollida per a víctimes de violència de gènere de la Generalitat. Un home, que és policia local i veí de l'immoble, va ser qui va alertar els Mossos pels volts de dos quarts d'onze d'aquest dimecres, després d'escoltar una veu que demanava ajuda des de dins. La víctima havia acollit a la presumpta agressora i els seus quatre fills feia més d’un any al seu habitatge.

Els agents van arribar al lloc dels fets amb els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Un cop esbotzada la porta, els policies es van trobar la dona lligada amb brides i estirada en un matalàs. Els Mossos la van alliberar i el SEM la va atendre. Poques hores més tard, la policia va detenir la companya de pis de la dona que havia anat a l’hospital Santa Caterina a curar-se unes ferides.

Allà la van arrestar per un delicte de detenció il·legal, un altre de tracte vexatori, un de lesions i un altre de furt, perquè li va acabar robant el mòbil. Els Mossos investiguen els motius que van portar la dona a actuar d’aquesta manera.