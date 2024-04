Instal·laran 12 dessalinitzadores mòbils per abastir la Costa Brava nord

El Govern i el Consorci d’aigües Costa Brava Girona (CACBG) compraran 12 dessalinitzadores mòbils per abastir una dotzena de municipis a partir del juny. Segons l’executiu, s’instal·laran quatre dessaladores a Roses, quatre a les instal·lacions de l’ETAP Empuriabrava i quatre més a la platja d’Empuriabrava. El destí de l’aigua produïda a les dessalinitzadores de Roses serà el mateix municipi, a través d’una connexió amb la xarxa de distribució, mentre que la resta de dessalinitzadores donaran servei als municipis que s’abasteixen de l’ETAP Empuriabrava: Cadaqués, Llançà, Roses, Castelló d’Empúries -que inclou Empuriabrava-, Mancomunitat de Pau, Palau-Saverdera, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà, el Port de la Selva i Selva de Mar.

"És una zona altament tensada per la manca de pluges i, amb aquestes infraestructures mòbils, assegurem la continuïtat en el subministrament d'aigua per a tots els usos", ha afirmat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS). Així mateix, segons ha indicat, es tracta d'una operació feta també amb la intenció de "respondre" a les demandes dels pagesos de la conca de la Muga, que rebutjaven l'opció de construir nous pous per la salinització que aquests provoquen en els aqüífers.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en roda de premsa / Blanca Blay

Les 12 dessalinitzadores mòbils tindran un cost aproximat de 10 milions d’euros i es preveu que cadascuna d’elles, produeixi 1.000 m3 al dia, una producció que cobrirà aproximadament el 35% de la demanda d’aigua de la zona d’abastament de la Costa Brava Nord del Consorci d’aigües Costa Brava Girona (CACBG), l’ens encarregat de la gestió del servei d’aigua a bona part de la Costa Brava. Segons ha detallat l'executiu, el CACBG les adquirirà i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) li atorga una subvenció de 5 milions d’euros per ajudar a sufragar la inversió.

Segons ha detallat Mascort, de les 12, les quatre ubicades a Roses i les quatre que s'instal·lin a l'interior de l'ETAP Empuriabrava entraran en funcionament al juny, mentre que la resta, les ubicades a la platja d'Empuriabrava, començaran a produir aigua després de l'estiu.

Ara com ara, els municipis de l'Alt Empordà que depenen del pantà Darnius-Boadella es troben en el nivell II de la fase d'emergència, amb restriccions més severes que les que s'apliquen al sistema Ter-Llobregat. Segons les últimes dades de l'ACA, l'embassament es troba a només un 11,6% de la seva capacitat. "O trobàvem una solució, o estava en risc el subministrament d'aigua de boca d'aquests municipis a partir del mes de setembre", ha subratllat Mascort, que ha deixat clar que no es tracta d'una operació feta per garantir només l'abastament durant els mesos d'estiu. Segons ha indicat Mascort, per ara el Govern només ha rebut la petició per instal·lar una dessalinitzadora mòbil privada, que és la sol·licitada pels hotelers de Lloret de Mar.

Sobre la ubicació de les 12 dessalinitzadores, el titular d'Acció Climàtica ha reiterat que s'ubicaran "allà on es necessiten". Tot i això, ha deixat clar que, malgrat ser propietat del CACBG, en cas que en un futur deixin de necessitar-les i que una altra unitat del país sí que les necessiti, es podria "arribar a un acord" per moure-les.

La zona centre i sud

La resta de zones dels municipis de la Costa Brava, els de la zona centre i sud, tenen garantit el servei. Els municipis de la Costa Brava Centre s’abasteixen de la unitat Baix Ter, és a dir, de l’aigua provinent dels embassaments de Sau i Susqueda, i els municipis de la Costa Brava Sud, s’abasteixen de l’aigua provinent de la ITAM Tordera i l’ETAP Palafolls.