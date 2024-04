«Potser no canviarem el món, però el farem un lloc millor»

Ha creat una piruleta intel·ligent que detecta malalties a través d’una mostra de saliva. Com va néixer el projecte?

La idea de The Smart Lollipop va néixer el 2017 a l’iFest Dream BIG Challenge, una competició d’innovació i tecnologia organitzada per Catalunya Emprèn i Imagine Creativity Center. Jo estava estudiant un màster d’innovació i desenvolupament empresarial a la Universitat de Girona, em van proposar participar-hi amb tres companys més i vam guanyar amb una idea molt semblant al que és avui. I vaig decidir que volia provar de convertir aquesta idea en una realitat.

Quines malalties detecta?

De moment l’hipercolesterolemia i la celiaquia, tot i que tenim altres línies de recerca obertes amb les que també volem sortir al mercat.

Quines patologies podria arribar a diagnosticar?

L’objectiu és poder arribar al màxim nombre de diagnòstics, sempre que es pugui realitzar en saliva.

Ha presentat el projecte a mig món, des de Silicon Valley a Turí. Com l'ha rebut la comunitat mèdica?

La resposta sempre ha estat molt positiva. El clínics son els primers que identifiquen el problema: casos de nens que reben diagnòstics massa tard i el cos en pateix les conseqüències, perquè no existeix una prova que no sigui invasiva que ens permeti tenir un diagnòstic a temps. Pel target pediàtric la solució és molt clara: el caramel per ells és un joc, un plaer. I no és només un tema de necessitat mèdica, sinó també de temps: s’estima que per fer una analítica de sang a un pacient pediàtric necessitem 20 minuts, dues infermeres que el subjectin i una altra per fer l’extracció. És un temps, un cost de personal i una experiència mèdica que transformarem completament.

En quina fase està el projecte?

Esperem estar al mercat durant el 2025. En un futur també es podrà anar a la farmàcia per alguns diagnòstics, que no tot passi per l’hospital o el CAP.

Va rebre molts ‘no’ abans del sí per tirar endavant el projecte?

Vaig tenir ‘nos’ o actituds que mostraven un ‘no sap on s’està posant’, però recordo més les persones que m’animaven a provar-ho que les que no hi creien. Cap emprenedor sap on s’està posant fins que no s’hi posa de ple.

Ser una dona li ha tancat portes?

No, però pot ser que, sobretot a l’inici, dubtessin més de mi per ser jove que per ser dona. Sí que he rebut comentaris que potser no m’haguessin fet si fos home, però això encara m’impulsa més a emprendre perquè les noves generacions no es topin amb aquestes situacions.

El seu invent pot canviar el món?

Pot suposar un abans i un després en el sistema de recol·lecció i anàlisis de mostres per realitzar diagnòstics, i això suposa un canvi de paradigma al sector de la salut. Substituïm l'analítica de sang, que va néixer el segle XIX, i transformarem una experiència tant negativa com és treure sang a un nen per donar-li un caramel, que fins i tot podrà triar-ne el sabor. Potser no canviarem el món, però el farem un lloc millor.

Aspirem poc, a voler canviar el món?

Hem d’aspirar a fer les coses el millor que puguem i fer-ho en allò que realment sentim empatia. Emprendre va de cap i d’estómac. El dia a dia és molt racional, però el que ens manté desperts i motivats és pensar que faig això per aconseguir aquest canvi, perquè no vull viure sabent que hi ha alguna manera de solucionar un problema i no posar-hi els meus esforços. Sentir-se vinculat a un per què i a un propòsit és el millor motor per fer del món un lloc millor.