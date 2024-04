El bisbe electe de Girona entrarà a la Catedral vestit de monjo

La diòcesi de Girona -i m’atreviria a dir que Catalunya sencera- es prepara per donar la benvinguda a fra Octavi Vilà com a nou bisbe de Girona, que diumenge a partir de les cinc de la tarda serà ordenat a la Catedral després de més de dos anys amb la seu vacant. El nou bisbe de Girona -que fins ara era abat de Poblet- entrarà al temple vestint l’hàbit de monjo cistercenc. Un cop a la sagristia, però, es posarà l’alba i la casulla. «És vestirà com l’abat que és», assegura Joan Baburés, canonge i mestre de cerimònies de la Catedral de Girona.

El Bisbat de Girona espera l’assistència de més d’un miler de persones a l’ordenació episcopal de fra Octavi Vilà, tant fidels gironins com feligresos arribats expressament des de l’arxidiòcesi de Tarragona, d’on és originari el nou bisbe. Per anar sobre segur, però, s’han preparat unes 2.000 hòsties per combregar. L’accés a la Catedral de Girona estarà obert al públic i no caldrà invitació (les portes s’obriran a dos quarts de quatre de la tarda). El Bisbat de Girona també habilitarà una pantalla gegant i cadires a la plaça dels Apòstols, a través d’on es podrà seguir l’ordenació episcopal en directe.

El bisbe electe de Girona entrarà a la Catedral mitja hora abans de l’inici de l’ordenació, on està previst que faci una breu pregària davant la tomba dels darrers bisbes difunts. La cerimònia, que arrencarà a les cinc de la tarda, estarà presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas; i concelebrada pel nunci apostòlic, Bernardito C. Auza; l’arquebisbe de Valladolid i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Javier Argüello; l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella; l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives; i l’administrador diocesà de Girona, Lluís Suñer. També hi participaran la resta de bisbes catalans; capellans de la diòcesi de Girona; abats i abadesses de monestirs de Catalunya, de la resta de l’Estat i d’altres parts d’Europa; i les comunitats cistercenques de Poblet i Solius. El Bisbat també preveu una «nombrosa» presència d’autoritats civils, polítiques, culturals, socials i acadèmiques.

Ser monjo no canvia el guió

La cerimònia d’ordenació, però, no serà diferent perquè Octavi Vilà sigui monjo ni abat. «No hi haurà cap particularitat per ser monjo, se seguirà exhaustivament el ritual d’ordenació dels bisbes», apunta Baburés, que afegeix que «sacramentalment, en ser capellà i abat, Octavi Vilà és un prevere que l’ordenen bisbe com Francesc Pardo o Jaume Camprodon». Un cop ordenat bisbe, presidirà la cerimònia. Es preveu que la celebració tingui una durada de més de dues hores.

L’ordenació episcopal es podrà seguir en directe per Televisió de Girona, Banyoles Televisió, Empordà Televisió, Olot Televisió, Televisió Costa Brava i Televisió La Selva. La cerimònia també es podrà seguir per Ràdio Estel i Radio María, i per streaming a través dels canals de Youtube i Instagram del Bisbat de Girona.

Trobada amb Lluc Salellas

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va rebre ahir, al despatx d’alcaldia, al bisbe electe de Girona, fra Octavi Vilà. Aquesta va ser la primera trobada oficial que es va produir entre tots dos.

Subscriu-te per seguir llegint