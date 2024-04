Un robatori de cable deixa gran part del Ripollès sense senyal de mòbil ni Internet

Una part important del Ripollès porta des d'ahir a la nit sense cobertura mòbil ni fibra òptica arran d'un robatori de cable de fibra òptica que ha interromput el servei. Així ho ha confirmat a l'ACN Telefónica que assegura que els tècnics ja hi estan treballant. El punt de la incidència es troba entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Segons informa el Consell Comarcal del Ripollès, ha deixat de funcionar la xarxa mòbil de Movistar així com la xarxa de fibra òptica de Movistar, Orange i Vodafone a bona part de la comarca, amb excepció de zones com la Vall de Camprodon i els seus municipis propers que reben senyal des de la Garrotxa.

Fonts de Telefònica han explicat que el cable robat és de fibra òptica i per això afecta al servei de mòbil i d'Internet. Els tècnics estan treballant sobre el terreny si bé encara no hi ha cap previsió de restabliment del servei.