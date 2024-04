Tres setmanes sense carter als pobles petits de la Vall de Ribes

Els pobles petits de la Vall de Ribes s’han passat tres setmanes sense carter, a causa de l’absència de substituts per cobrir aquesta plaça quan hi ha baixes entre el personal habitual. El fet de disposar d’un sol treballador repartint a peu a Ribes de Freser, va impedir que la resta de municipis tinguessin correspondència durant més de vint dies. Aquesta mateixa setmana s’ha incorporat una persona que ha permès reprendre’n el servei, un alleujament en previsió d’un mes en què les trameses electorals intensifiquen la feina entre els carters.

L’alcaldessa de Campelles, Judit Cornellà, explica que fa unes setmanes hi va anar una nova cartera, però la seva presència va ser efímera. Llavors ja no van tornar-ne a veure cap fins aquesta setmana, en un servei de Correos que ja considera com a «intermitent». Per això, s’han acostumat que algunes publicacions de premsa a les quals estan subscrits «ens arribin quan ja n’han sortit altres edicions», o bé que els deixin cartes dels veïns al mateix Ajuntament o bé a la benzinera de l’N-260.

La problemàtica de la manca de carters per cobrir tot el territori, es reprodueix periòdicament. La sindicalista d’UGT Concepció Buxeda creu que el principal problema radica en el fet que no hi ha gent en la borsa de contractació de Correos, i que el sistema que aplica l’empresa obliga a les persones que contracta a treballar mig any i estar quatre mesos a l’atur. «Per això mai hi ha gent amb experiència que pugui cobrir baixes o excedències» diu Buxeda, que considera molt poc eficient aquesta pràctica empresarial. La rotació de personal es produeix perquè així Correos evita quedar-se amb personal fix, segons indiquen els responsables sindicals. La situació s’agreuja amb contractes a mitja jornada o que amb tanta renovació costa que els carters coneguin la zona on treballen.