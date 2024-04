El nou objectiu del Banc de Sang: 1.000 donacions de plasma en una setmana

El Banc de Sang i Teixits s’ha proposat arribar a les 1.000 donacions de plasma durant aquesta setmana, coincidint amb la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries (IDP) que se celebra del 22 al 28 d’abril. La campanya vol contribuir a la cursa de fons per arribar a les 50.000 donacions de plasma el 2025 que són necessàries per garantir els tractaments de milers de pacients. Aquests pacients, com és el cas dels afectats per les Immunodeficiències Primàries (IDP), necessiten medicaments de per vida fets amb aquest component de la sang.

Durant tota la setmana, s’han programat campanyes especials de donació arreu del territori que se sumen als tretze punts fixos de donació de sang dels centres hospitalaris on es pot donar plasma habitualment, entre els quals hi ha l'hospital Josep Trueta. L’any 2023 van donar plasma un total de 14.542 persones a Catalunya. I tot i que més de 4000 persones ho van fer per primera vegada, l’objectiu pendent és aconseguir que els donants que ja ho són, ho facin el doble de vegades. De fet, la mitjana de donacions de cada donant no arriba a les dues vegades l’any i per contra, no cal oblidar que de plasma, se’n pot donar cada 15 dies. Si cada donant ho fes 4 vegades l’any, coincidint per exemple, amb el canvi d’estació, el Repteç per arribar a l’autosuficiència estaria assolit.