Els Mossos detenen, després d'una persecució, els autors d'un robatori a un camió a Vilademuls

Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per sostreure 124 caixes de roba d'un camió estacionat a Vilademuls amb una furgoneta robada. Els lladres van intentar fugir dels Mossos i es va iniciar una persecució durant la qual van envestir la patrulla. Els agents van crear una barrera policial per aturar-los. Van sortir corrents cap al bosc, però van poder ser detinguts.

Els agents els van enxampar quan es trobaven a Maçanet de la Selva.

Els detinguts són dos homes, de 52 i 36 anys, a qui s'acusa d'un delicte de robatori amb força interior de vehicle i un delicte de robatori o furt d'ús de vehicle.

Al conductor de la furgoneta se li imputen també els delictes de danys i atemptat a agents de l'autoritat, així com dos delictes més, un contra la seguretat viària per conduir temeràriament i un altre per pèrdua de vigència per punts.

La detenció es va produir el 19 d'abril. Prop de les tres de la matinada els mossos van rebre l'avís que acabaven de sostreure part de la càrrega d'un semiremolc que es trobava estacionat a l'AP7 a l'àrea de descans de Vilademuls i que els possibles autors circulaven en sentit sud amb una furgoneta sostreta.

Una dotació de trànsit a l'autopista per fer un seguiment discret de la furgoneta. El vehicle va començar a accelerar la marxa fins a 170 km/h efectuant conducció temerària amb avançaments per la dreta i fent trajectòries brusques en diagonal per intentar fugir dels agents.

Mentre circulaven, el vehicle escàpol va envestir deliberadament el cotxe policial pel lateral amb la intenció de bloquejar-los ja que diverses patrulles de la comissaria de Santa Coloma de Farners alentien la marxa i creaven retenció a l'alçada de Maçanet de la Selva per tal d'aturar-los.

Del resultat de la col·lisió ambdós vehicles es van aturar i els dos ocupants de la furgoneta van sortir corrents direcció al bosc. Els agents van sortir darrere d'ells i els van interceptar i detenir.

Peces de roba

La furgoneta estava carregada amb 124 caixes de roba que contenien calçotets i altres peces de vestir d'una reconeguda marca.

La furgoneta dels presumptes autors constava com a sostreta i el vehicle policial presentava danys fruit de l'envestida.

Paral·lelament una altra patrulla de mossos va localitzar la víctima del robatori, un camioner que en el moment dels fets es trobava descansant a l'interior de la seva cabina. Els mossos van poder-li retornar íntegrament la càrrega sostreta.

Els detinguts, ambdós amb antecedents, van passar el dia 19 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.