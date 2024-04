Girona es torna a quedar amb places MIR d’atenció primària sense cobrir

Medicina Familiar i Comunitària torna a deixar places sense cobrir en el procés de tria de la nova promoció de metges residents (MIR). En total, se n’oferien 2.492 arreu d’Espanya i han quedat 459 vacants, més del doble que l’any passat. Aquesta no és l’única especialitat amb places vacants, ja que també n’hi ha de Medicina Laboral, Medicina Preventiva, Salut Pública i Medicina Laboral.

Catalunya és la que més llocs ha deixat deserts, amb un total de 98 -xifra que gairebé triplica la de l’any passat- seguida de Castella i Lleó, amb 81; Andalusia (64).

Pel que fa a la província de Girona, n’hi ha vuit sense cobrir, dues menys que l’any passat en la primera tria, mentre que fa dos anys en van ser tres. Estan repartides de forma equitativa en la unitat docent de l’Institut Català de la Salut (ICS), entitat que engloba gran part dels CAPs de la Regió Sanitària de Girona, i les quatre places restants corresponen a la unitat dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). La xifra suposa una cinquena part del total de quaranta places que s’oferien, 33 a l’ICS i 7, al SSIBE. Pel que fa a la resta d’especialitats, s’han cobert totes a Girona.

Malgrat els incentius que va posar en marxa el govern en forma de sobresous per fer més atractiva l’especialitat de metge de família als estudiants que han de començar a exercir, la situació no ha variat i és per això que el Ministeri de Sanitat ha convocat una segona crida a tots els candidats que no han obtingut plaça per mirar de cobrir les que han quedat desertes i també augmentarà el gruix de professionals extracomunitaris que hi optaran.

Lectura positiva

Tot i aquest dèficit, el cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de l’ICS a Girona, Ferran Cordón, matisa que es tracta de l’especialitat que generarà més professionals nous, més de 2.000 a tot Espanya, molt per davant de les següents especialitats amb més places: pediatria (508) i medicina interna (425). «En el cas de l’ICS, de les 33 que s’oferien se n’han cobert 29 i ha sigut una tria perquè s’ha volgut en comptes de ser forçada; prefereixo que els que treballin ho facin per vocació que no pas que decideixin marxar al cap de pocs anys», explica.

També valora positivament que «més del 50% de residents que han escollit Girona havien estudiat a la UdG, és molt important tenir en compte la proximitat».

Malgrat tot, reconeix que el fet que no es puguin cobrir totes les places és una problemàtica que ve de lluny, ja que hi va haver «mala previsió perquè es necessiten molts metges de família». També admet que en les zones més allunyades de les grans ciutats, com és el cas del Baix Empordà, hi ha més dificultats per cobrir totes les places perquè són zones més «inaccesibles».