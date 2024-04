Polítics i entitats de l'Ariège coneixen projectes socials i participatius de la Garrotxa

Una delegació de 12 persones representants de governs locals i entitats comunitàries de diversos municipis de la regió Ariège (sud de França) passarà 3 dies a la Garrotxa i al Collsacabra, on visitaran 8 municipis rurals per conèixer més a fons diversos projectes.

Aquest dimecres han visitat l’ateneu Núria Social d’Olot per conèixer aquest espai de la comarca que ara allotja un coworking d’entitats de l’economia social, un restaurant de cuina vegana i una sala polivalent. El Núria va ser la seu del primer sindicat rural a Catalunya (Centre Obrer) a finals del segle XIX, per convertir-se posteriorment en un cinema durant més de 60 anys i des del 2015 esdevenir un pol cooperatiu liderat per l’Associació Núria Social.

Després d’aquesta visita, han conegut conegut experiències com la Iera (la xarxa d’artesanes i artesans de la Garrotxa), a la xarxa d’iniciatives de l’Economia Social i Solidària (XES Garrotxa) i al supermercat cooperatiu del Barri Vell d'Olot, l’Artiga Coop.

Dijous el matí, a Sant Joan les Fonts la delegació de l'Ariège coneixerà les experiències dels diversos Consells de Poble de la comarca (Sant Joan les Fonts, Argelaguer, Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Mieres) i mantindran diverses converses i intercanvis amb membres d’aquests consells sobre una democràcia més participativa i transformadora. També coneixeran el procés de coproducció del Pla Comarcal per a la Resiliència Territorial, el Fem Garrotxa, i el nou Observatori que recull i monitoreja els acords presos i recollits dins d’aquest pla.

Al migdia es traslladaran a Santa Pau on coneixeran la Carta Europea de Turisme Sostenible de la Garrotxa, amb una estratègia basada en tres blocs d'acció centrats en el sector públic, privat i la població local, mostrant resultats positius en la coordinació i implicació regional. Seguidament, es discutirà sobre el cooperativisme públic, privat i ciutadà amb un diàleg entre els regidors dels municipis de Santa Pau i Mieres i els membres dels Consells de Poble, especialment en relació a l'ús comunitari del castell en procés de compra per part del municipi.

Durant el mati del divendres a la Vall d'en Bas es preveu un esmorzar d'intercanvi liderat per Lluís Amat, alcalde local, i la Mita Castanyer, membre de la Vall Plural. Aquest intercanvi serà centrat en compartir experiències sobre la cogestió ciutadana d'accions públiques en educació i salut comunitària.

Posteriorment la delegació es traslladarà a Rupit per reunir-se amb l'alcalde Albert Marcé i l’expert en turisme regeneratiu i economia social, Gerard Costa, d’Anigami SL, per conèixer la gestió pública-comunitària del turisme. En continuació, la delegació visitarà un projecte ciutadà-públic de cogestió de la reserva natural del Collsacabra, amb l'objectiu de combatre la sobreexplotació turística i transformar-la en un turisme més regeneratiu.