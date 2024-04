Girona gairebé duplica les donacions d’òrgans respecte al primer trimestre del 2023

L’activitat de donacions i trasplantaments d’òrgans a Catalunya segueix batent rècords des que va finalitzar la pandèmia. Després que l’any passat es registrés la xifra més elevada de trasplantaments, aquest mes de març s’ha batut el rècord d’activitat en un mes des que hi ha dades oficials per part de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). D’aquesta manera, se segueix la tendència a l’alça.

En el cas de les comarques gironines, el més destacat és l’increment del nombre de persones que han donat un òrgan, que s’enfila fins a nou des del gener fins al març d’enguany, mentre que en el primer trimestre de l’any passat en van ser cinc. Després de Barcelona, Girona és la província que té el registre de donacions més elevat. També destaca que s’han reduït les negatives familiars -és a dir, negar-se a donar els òrgans d’un familiar mort- i, per tant, hi ha més conscienciació sobre la importància d’aquest gest que salva altres vides. Aquest primer trimestre n’hi ha hagut dos, mentre que l’any passat n’hi va haver sis.

Per ser donant cal entrar a l’aplicació La Meva Salut i dirigir-se a l’apartat de donacions. Allà es pregunta si es vol ser donant, es marca que sí i, tot i no tenir un registre, queda escrit. L’altra opció, que sobretot fa la gent que té malalties, és fer un document de voluntats anticipades, o simplement parlar-ho amb la família.

Pel que fa a dades de trasplantaments, fins al 31 de març ja se n’han fet a 33 gironins, quatre més que l’any passat. Segons la tipologia, els renals segueixen liderant l’activitat d’aquestes intervencions. I és que 23 operacions han sigut per trasplantar un ronyó, set més que el primer trimestre de l’any passat. També n’hi ha hagut cinc de fetge, tres de cor i dos de pulmonars, xifres que es mantenen similars a les de l’any passat, excepte les de pulmó, que s’han reduït a la meitat.

Durant els tres primers mesos de l’any 2024, s’han realitzat a Catalunya 390 trasplantaments d’òrgans, dels quals 171 s’han fet el mes de març.

Creix la llista d’espera

Com a contrapunt, la llista d’espera per rebre un nou òrgan ha crescut respecte a l’any passat. Així, mentre que el 31 de març del 2023 hi havia 98 gironins que esperaven l’operació, enguany n’hi havia 111, un 13% més. L’òrgan més sol·licitat continua sent, de lluny, el ronyó. Un centenar de gironins estaven en llista d’espera per a un trasplantament renal, un 15% més que l’any passat. Seguidament, hi havia tres gironins que esperaven un fetge, dos que esperaven un cor, sis que estaven pendents d’un trasplantament pulmonar i dos que esperaven un pàncrees. En comparació a l’any passat, el més destacat és que el nombre de gironins que esperen un cor ha passat de set a dos, però hi ha cinc persones més que esperen un pulmó.

En el cas de Catalunya, el 31 de març hi havia 1.247 persones en llista d’espera per al trasplantament d’un òrgan; de les quals la majoria esperaven un ronyó (1.131). La resta, 37 persones, esperaven un trasplantament hepàtic; 30 cardíac, 52 de pulmó i 20 de pàncrees. D’aquests 1.247 pacients a l’espera de trasplantament, 10 eren nens.

«Esperem poder mantenir aquest ritme de trasplantaments pel benefici de les persones que n’esperen un», va explicar ahir el director de l’OCATT, Jaume Tort, en el balanç de l’activitat d’aquest inici d’any.