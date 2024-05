Els mossos investiguen un lladre que ja està empresonat per cometre tres robatoris en habitatges de la Garrotxa

Els Mossos d'Esquadra investiguen un home de 27 anys per tres robatoris amb força en habitatges de Besalú, Olot i Sant Joan les Fonts l'11 de d'abril entre els vuit i les deu de la nit. Les càmeres de seguretat d'una de les cases on va entrar van permetre identificar-lo. La policia, però, no l'ha pogut arrestar perquè el lladre ja és a la presó per uns fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. El primer dels robatoris va tenir lloc a Besalú. Els autors van forçar una finestra de la casa i es van endur diners en efectiu.

El segon el van perpetrar a Sant Joan les Fonts. La víctima es va trobar dos homes obrint l'armari d'una habitació. En veure's sorpresos, però, van fugir sense endur-se'n res. El tercer el van cometre a Olot. La víctima va sentir cops a l'exterior de casa seva, pels volts de les deu de la nit, però va activar les càmeres de seguretat i els lladres van fugir.

Amb les imatges captades en aquest darrer robatori i les indagacions fetes per part de la unitat d’investigació, els mossos van poder identificar a l’home que hi apareixia i concloure que havia estat l’autor dels tres fets i que els havia comès de manera correlativa.

La policia no dona la investigació per finalitzada i no es descarten més detencions.