«La compra social fa créixer la confiança i les vendes»

Wenming Dong, popularment conegut com Mr. Dong, és una de les personalitats xineses més influents a TikTok. Amb més de 30 milions de seguidors, promociona productes per streaming, uns esdeveniments de masses que atrauen una audiència de més de cinc milions d’espectadors.

Fa uns dies va aterrar a Barcelona per a mostrar als seus seguidors la investigació i el procés de fabricació de Shape100, un probiòtic que millora el colesterol i afavoreix el control de pes. El producte està desenvolupat per AB-Biotics -una empresa nascuda a Girona fa vint anys- i es distribueix a la Xina de la mà de la companyia Wonderlab, una de les empreses de suplements alimentaris més importants del país.

Què li ha semblat Barcelona?

Vaig venir a Barcelona principalment per invitació de Wonderlab amb l’objectiu de rastrejar l’origen de la soca del probiòtic Shape100. Barcelona m’ha semblat una ciutat plena d’encant i de vitalitat, amb una arquitectura única i un ric patrimoni cultural i gastronòmic. Aquí pots sentir l’energia d’Europa, admirar les obres mestres arquitectòniques de genis com Gaudí i degustar l’autèntica cuina espanyola, com la paella o les tapes.

Durant la seva estada ha visitat les instal·lacions d’AB-Biotics. Què li ha agradat més?

El que més m’ha agradat ha estat el laboratori que tenen a la Universitat Internacional de Catalunya perquè allà he pogut parlar amb el personal d’R+D, conèixer la història i el mecanisme que hi ha al darrere del desenvolupament de les soques i fer experiments per a veure si el producte és realment eficaç. I això és molt interessant!

L'influencer xinès Wenming Dong. / Aniol Resclosa

A la Xina, la retransmissió en directe és molt popular per a les vendes. Per què creu que és tan eficaç?

Hi ha moltes raons. En primer lloc, hi ha una demanda creixent de compres i entreteniment en línia entre els consumidors xinesos, i la retransmissió en directe combina aquests dos aspectes per a oferir-los una nova experiència de compra. En segon lloc, la interacció a temps real permet als consumidors interactuar directament, fer preguntes, comentar i fins i tot reservar productes, millorant la participació i la diversió. A més, la retransmissió en directe també permet als consumidors entendre els productes de forma més intuïtiva a través de la observació de les demostracions i recomanacions reals, fet que fa augmentar la confiança en les compres. La Xina té un sistema logístic molt complet que pot suportar la gran demanda logística de forma eficaç. I els consumidors tenen una molt bona experiència de puntualitat i servei postvenda, des que fan la comanda fins que els arriba el producte.

Creu que també es pot popularitzar a Europa?

A Europa, el potencial de les retransmissions en directe també s’està reconeixent gradualment i ha començat a créixer en algunes regions. Malgrat les diferències culturals, d’hàbits de consum i de comportament de mercat entre Europa i la Xina, la interacció a temps real i l’experiència de compra de les retransmissions en directe, així com la seva eficàcia com a nou mètode de màrqueting, també són atractives al mercat europeu. Amb la popularització de les xarxes socials i la tecnologia en línia, la demanda dels consumidors europeus en compres i entreteniment en línia també està creixent, fet que ofereix condicions favorables per al desenvolupament de les retransmissions en directe al mercat europeu. Per tant, crec que la retransmissió en directe serà més popular a Europa en un futur proper.

Quan condueix vendes en directe, quins són els principis clau als que sempre s’adhereix?

Crec que el principi més bàsic és que la marca i el producte que recomano siguin fiables. I només els productes amb poder real de mercat i poder de marca poden ser reconeguts per mi i el meu equip, per finalment ser reconeguts per la majoria dels consumidors. Wonderlab és una empresa així, i sempre s’adhereixen al principi de ser raonables, basats en evidències i beneficis per a oferir als consumidors productes de la millor qualitat. Em sento molt agraït de cooperar amb aquesta empresa, que també és el punt més important de l’inici de la nostra col·laboració.

Per què va decidir col·laborar amb Wonderlab per aquest projecte, i especialment amb el llançament del probiòtic Shape100?

El concepte de marca de Wonderlab és especialitzar-se en l’evidència i sovint faig traçabilitat per a oferir als seguidors els millors productes i el millor preu. Des de la perspectiva de la selecció de productes, la qualitat del producte de Wonderlab s’ajusta a les meves necessitats de producte i vaig optar per col·laborar amb ells perquè vaig veure que S100 és un producte que es pot rastrejar fins a la font de matèries primeres i el mecanisme d’acció del producte per a millorar el metabolisme es pot rastrejar i verificar. A més, el producte ha estat verificat per dècades d’investigació clínica en persones reals.

Els seus esdeveniments en directe tenen un gran èxit. Com es prepara per a garantir que funcionin sense problemes?

No crec que pugui aconseguir l’èxit tot sol, sinó al costat del meu equip, que són més de 300 persones que intervenen des de la negociació empresarial fins a l’execució de la retransmissió, passant per la selecció de productes i el servei d’atenció al client postvenda. Cada enllaç ha de ser rigorós i meticulós per a garantir que els productes amb els quals col·laborem siguin segurs i fiables, així com també garantir que els nostres materials i equips de transmissió en directe estiguin complets i que el nostre equip d’atenció al client sigui eficient.

Wenming Dong té més de 30 milions de seguidors. / Aniol Resclosa

Com creu que s’adapta la introducció de Shape100, el nou probiòtic per a la salut cardiometabòlica, a les tendències de salut i benestar de la Xina?

Hem fet moltes investigacions quantitatives i seguiments d’usuaris, i hem trobat tres punts clau. D’una banda, més del 90% de les noies han tingut problemes d’aprimament en diferents etapes de la vida i han optat per mètodes extrems o poc científics, com dietes extremes, pastilles o una liposucció. Però tot això és nociu pel cos i insostenible, i els usuaris necessiten una solució saludable i sostenible. Amb l’edat, a més, el metabolisme s’alenteix. Els usuaris creuen que el metabolisme i la pèrdua de pes estan fortament relacionats, i l’obesitat en si és un problema metabòlic. Hem trobat un terreny comú basat en el mecanisme científic de l’obesitat i els problemes dels consumidors per la pèrdua de pes. L’obesitat no només es refereix a l’aptitud física, sinó també a la salut. Wonderlab ha desenvolupat soques probiòtiques S100 que afecten directament al metabolisme, fet que pot ajudar als usuaris a millorar el metabolisme i a perdre pes més ràpid, de manera més directa i saludable.

Quin impacte creu que tindran les retransmissions en directe en el futur del comerç electrònic?

Com a forma d’interacció emergent, la retransmissió en directe proporciona un canal perquè les marques es comuniquin directament amb els consumidors. Les marques poden mostrar els seus productes, cultura i valors a través de les retransmissions en directe, aprofundint així la consciència i la comprensió de la marca per part dels consumidors. Alhora, la combinació de la retransmissió en directe i les xarxes socials ha promogut el desenvolupament del comerç electrònic social. Mentre veuen l’emissió en directe, els consumidors poden interactuar a temps real, compartir l’experiència de compra o intercanviar l’experiència del producte. Aquesta experiència de compra social ajuda a augmentar la confiança entre els consumidors i augmenta les vendes. Per descomptat, també hi ha molts reptes en la retransmissió en directe, com la qualitat desigual del contingut i que la interacció també pot generar una opinió pública negativa. Però ens hi enfrontarem i ho millorarem en el futur.

Quins reptes anticipen per a integrar les indústries tradicionals amb el màrqueting en directe?

En primer lloc, crec que la creació de contingut és una part molt important de la indústria de la retransmissió en directe. La retransmissió en directe requereix un contingut atractiu per a captar i retenir l’atenció dels espectadors, per això he vingut a Barcelona a visitar les fàbriques i els laboratoris d’AB-Biotics amb els meus propis ulls, per a captar l’atenció dels seguidors a través d’una traçabilitat intuïtiva i experiències immersives. Tanmateix, per a les indústries tradicionals, és possible que no tinguin l’experiència i la creativitat per a crear un contingut que s’adapti als gustos de l’audiència, de manera que han de tenir la capacitat d’actualitzar i innovar constantment per a mantenir l’audiència interessada i compromesa.

Quins consells donaria a les marques europees que es plantegin utilitzar la retransmissió en directe com a eina de venda?

Crec que hi ha dos punts clau en la retransmissió en directe: la innovació dels continguts i la riquesa de l’escena. Els nostres escenaris de contingut en directe i de retransmissió en directe han de ser interessants, atractius i estar estretament relacionats amb la marca i el producte, mostrant les característiques i els avantatges del producte i, al mateix temps, utilitzar escenaris per a demostracions amb l’objectiu d’inspirar als consumidors a comprar. Dissenyo acuradament l’escena per a cadascuna de les meves retransmissions en directe. Aquesta vegada podríem utilitzar els punts de referència de Barcelona o de la costa barcelonina com a teló de fons per a crear una escena a Barcelona. Al mateix temps, també polirem acuradament la retransmissió i introduirem enllaços interactius, com preguntes i respostes o sorteigs per a millorar la participació i l’adhesió de l’audiència. Tot això ens pot ajudar a augmentar de manera efectiva el creixement de les vendes.

