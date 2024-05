Infermeres reivindiquen un augment de professionals per reduir els costos sanitaris

El poder econòmic de les cures. Aquest és el lema escollit enguany amb motiu del Dia Mundial de la Infermeria per reivindicar el sector.

I és que diversos estudis citats pel Consell de col·legis catalans estableixen una relació directa entre l’augment de les dotacions infermeres i l’estalvi de costos per al sistema de salut. Per exemple, una dotació hospitalària d’una professional per cada quatre persones ateses permet una millor qualitat de cura i una recuperació més ràpida, fet que es tradueix en un estalvi d’un 13% de despesa sanitària i es redueix la mortalitat.

Aquest impacte de la inversió en infermeres i la consegüent millora de la qualitat assistencial és extrapolable també a l’atenció primària i comunitària on «la sobrecàrrega de treball per infradotació de professionals provoca el 40% dels danys o incidències», lamenten.

És per això que el Col·legi d’Infermeria de Girona s’afegeix a la petició internacional i demana «que Catalunya inverteixi en infermeres per dignificar les condicions professionals i contractuals de les més de 55.000 professionals que exerceixen al territori i, alhora, incrementar les dotacions amb, almenys, 17.000 efectius. Una inversió que contribuirà a millorar el benestar de la població, reduir els costos de l’atenció en salut i projectar l’economia del país», apunta la Dra. Glòria Jodar, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Per tal de commemorar la diada del sector, que es va celebrar diumenge, el col·legi gironí va organitzar un acte ahir a la tarda a l’auditori Josep Irla de Girona, amb actuacions de la Companyia Pallapupas, actors que aporten humor als centres sanitaris en el procés de malaltia dels pacients, i del Cor Geriona. Durant l’acte també es va fer un homenatge a professionals que es van jubilar l’any passat.

Ràtio inferior a Girona

La presidenta del col·legi gironí, Lluïsa Garcia, va cloure l’acte amb un discurs reivindicatiu, en el qual va remarcar que la ràtio d’infermeres per nombre d’habitants a Girona és inferior a Europa i Espanya. Segons anàlisis recents, a Girona faltarien més de 2.600 infermeres. «Segons les previsions, la ràtio millora de 4,9 a 5,6 el 2030; és cert que creixerem però no és suficient».

Garcia va lamentar que si no hi ha plantilles suficients hi ha una repercussió en la qualitat assistencial, a més que augmenten els riscos i la mortalitat dels pacients. També va fer referència al dèficit estructural de llevadores i va alertar que en els propers anys es jubilaran el 40% de professionals i no hi ha relleu. Això suposarà un greuge per la dona i la salut sexual i reproductiva.

[object Object] Un nou estudi publicat per l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) conclou que les infermeres són el col·lectiu professional que ha denunciat més riscos per a la salut en l’exercici de la feina. Aquest estudi confirma una problemàtica que el sindicat Satse denuncia de manera permanent a les administracions i davant la qual reclama mesures urgents que minimitzin els riscos laborals. En concret, un 69% de les infermeres a la Unió Europea van notificar riscos per a la seva salut i seguretat a la feina, mentre que la mitjana de totes les ocupacions va ser un 34%. L’OCDE també subratlla que la proporció d’infermeres que van experimentar tensió laboral va ser del 61%, el doble de la mitjana a la UE (30%) en totes les categories laborals. Els principals tipus de lesions i danys laborals al sector sanitari són les infeccions, la violència interpersonal, les lesions físiques, i fins i tot malalties que afecten la salut mental. Per acabar, des de l’OCDE s’insisteix que la seguretat dels professionals i la seguretat del pacient estan estretament vinculades, i que «és essencial comptar amb personal sanitari suficient i ben capacitat per garantir la cobertura sanitària universal», conclou.

