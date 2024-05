Sant Miquel de Campmajor, epicentre de l’univers ‘camper’

Sant Miquel de Campmajor acollirà del 17 al 19 de maig la 11a edició de la fira Meeting Camper, que espera reunir uns 8.000 assistents i ja compta amb prop de 400 vehicles inscrits. La cita, que vol ser un punt de trobada entre els aficionats i els professionals del camper, comptarà amb la presència d’una vuitantena d’expositors nacionals i internacionals, des de Portugal a Sud-àfrica, passant per França, Alemanya, Ucraïna o Romania.

L’alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, celebra que «estem molt satisfets que l’esdeveniment, que reuneix a milers de persones de molts països, es continuï fent a casa nostra», i afegeix que «la Meeting Camper va amb consonància amb la nostra població, ja que porta un turisme familiar que està molt conscienciat amb l’entorn i el medi ambient».

Per la seva banda, el responsable de la Meeting Camper, Mario Vives, assenyala que «un any més hem hagut de tancar inscripcions per la zona d’acampada en haver assolit les 400 inscripcions, un fet que denota que som una fira més que consolidada». El president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Francesc Castañer, assegura que la fira «posa el Pla de l’Estany al mapa a nivell europeu».

Enguany, l’organització ha tornat a apostar per a donar a conèixer experiències de viatges a través de la programació d’una vintena de xerrades.