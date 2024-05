Els metges premien el sociosanitari de Figueres i els doctors Carreras i Lloveras

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha lliurat aquest vespre els novens premis Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional mèdica, en un acte que ha omplert la sala d’actes de la seu col·legial.

D’una banda, el Col·legi ha reconegut l’hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume de Figueres «pel seu creixement i per oferir una atenció rigorosa, humanista i centrada en les persones». Gestionat per la Fundació Salut Empordà, el Bernat Jaume es va construir entre els anys 2001 i 2002, annex a l’hospital de Figueres. Està format per més de 100 professionals que proporcionen atenció a persones d’edat avançada o amb perfil de cronicitat complexa, entre altres patologies.

El centre sociosanitari Bernat Jaume, en una imatge d'arxiu. / FSE

Amb la doctora Ester Celda com a directora d’Atenció Intermèdia, l’hospital treballa «amb rigorositat científica» amb l’ús de noves tecnologies i ho combina amb les formes més clàssiques, humanistes i properes que «fan més agradable l’estada».

En els últims anys ha desenvolupat tres noves unitats: la d’ortogeriatria, que, en coordinació amb el servei de traumatologia, ofereix atenció mèdica integrada a tots els pacients intervinguts de fractura de maluc; la geriàtrica d’aguts, amb 11 llits per a pacients majors de 80 anys que ingressen a l’hospital per patologia aguda; i la fragilitat, amb un programa específic per a persones en situació prefràgil o amb fragilitat inicial. Des del 2021 que és Unitat Docent Multidisciplinar en geriatria per a metges especialistes.

Metges reconeguts

Seguidament, el Col·legi ha guardonat dos metges amb llarga trajectòria a Girona. En primer lloc, el Dr. Miquel Carreras Massanet, gerent de la Regió Sanitària de Girona del 2016 al 2023, any en què es va jubilar, per la seva «extensa trajectòria i pel seu compromís amb la professió».

Nascut el 8 d’octubre de 1958 a Girona, el Dr. Carreras es va especialitzar en Medicina Familiar i Comunitària. Va fer les seves primeres passes com a metge assistencial en diverses poblacions de la Regió Sanitària de Girona per enfocar, després, la seva trajectòria a les urgències i emergències a l’hospital d’Olot on va ser cap del servei d’urgències i director mèdic.

A partir del 2006 va reforçar la seva faceta de gestió assistencial com a director d’atenció primària, especialitzada i sociosanitària a l’Institut d’Assistència Sanitària-IAS. Sota aquest càrrec va consolidar els serveis de l’hospital Santa Caterina, que havia entrat en funcionament feia dos anys, i va establir vincles de col·laboració entre l’hospital de referència i la resta d’hospitals comarcals. També va consolidar el programa de detecció precoç de càncer de mama i implantar i consolidar el programa de detecció precoç del càncer colo-rectal a la Regió Sanitària de Girona. Al mateix temps va realitzar alguna incursió en cooperació sanitària internacional amb diverses estades a Guinea Equatorial i al Camerun.

Després de 7 anys com a director assistencial de primària, i 3 més com a director de centre, el 2016 va esdevenir gerent de la Regió Sanitària de Girona.

En segon lloc, el Col·legi també ha reconegut el Dr. Josep Lloveras Vives, metge traumatòleg, «per la seva professionalitat, dedicació, empatia i bon tracte cap al pacient».

Nascut el 16 de juliol de 1953 a Girona, ha treballat 39 anys a la Clínica Salus de Banyoles on encara hi exerceix com a traumatòleg tot i que fa 8 anys que es va jubilar. Ha esdevingut una institució a la capital del Pla de l’Estany «pel seu tracte proper i humà, basat en el sentit comú, l’empatia i l’estima davant de pacients que més enllà del coneixement mèdic, valoren les seves bones paraules i la seva mà sobre l’espatlla».

El 2007 va rebre el premi a l’excel·lència professional en l’àmbit sociosanitari i extrahospitalari que li va atorgar el Col·legi de Metges de Barcelona.

Cinc beques Bruguera

Durant la cerimònia, també s'han lliurat cinc beques Joan Bruguera pel valor de 12.000 euros per a formació mèdica. S'han donat a Berta Tió, Guillem Pla, Meritxell Lladó, Marta Bertrand i Andrea Izquierdo, que podran fer estades formatives i rotacions a hospitals d’àmbit nacional i internacional o liderar algun projecte de recerca.