Llum verda a signar el conveni per a la millora de 16 enllaços viaris de l'AP-7 i l'AP-2

El Govern ha aprovat que se signi el conveni amb el Govern espanyol per a la millora de nou enllaços existents de l’AP-7 i la creació de set de nous a la mateixa AP-7 i també a l’AP-2. El document concreta com es faran les actuacions recollides en el protocol d’encomanes de gestió d’aquestes dues autopistes amb una inversió total de 250 milions d’euros. Quan el govern espanyol també ho confirmi es podrà formalitzar la signatura i així, l’Estat farà transferències anuals per aquestes obres que han d’afavorir l’accessibilitat i la mobilitat. La Generalitat redactarà els estudis i projectes que detallaran tècnicament aquestes actuacions i, a la vegada, impulsarà i executarà els treballs.

Els nou enllaços de l’AP-7 on es faran intervencions són a les connexions amb Girona Nord; Girona Sud; a la C-35 a Maçanet de la Selva; a la C-60 a la Roca del Vallès; als accessos a Montmeló-Parets del Vallès i l’enllaç amb la C-17 i C-33; l’ampliació de la plataforma entre Montornès i Mollet del Vallès; remodelació de l’enllaç de les vies B-30, C-58 i N-150; millora d’un tram de la B-30 al seu pas per Cerdanyola del Vallès i remodelació de l’enllaç a Vilafranca del Penedès centre i la seva connexió.

Es construiran set nous enllaços, cinc dels quals amb l’AP-7: amb la T-315 a Bellissens, a Masdenverge, a Sant Celoni/l’Obaga, a Banyeres del Penedès i a la C-51 al Vendrell. Aquest conveni s’emmarca en el protocol que inclou quatre encomanes de gestió de l’Estat al Govern, amb una inversió total que supera els 900 milions d’euros.

Medinyà i Bàscara, descartats

D’altra banda, el Govern espanyol descarta, a hores d’ara, la creació de nous enllaços a l’AP-7 a Medinyà i a Bàscara, a l’Alt Empordà. En una resposta al senador gironí de Junts, Joan Bagué, el Ministeri assenyala que, després d’haver fet els pertinents estudis de mobilitat, no creu necessari haver de construir aquests dos nous enllaços. Bagué ha assegurat que tornaran a preguntar al Ministeri sobre aquesta qüestió, ja que, segons recorda, l’AP-7 és una via actualment molt congestionada, especialment a l’Alt Empordà. Per tant, el senador gironí vol que el Govern estatal faci públics l’estudi en el qual s’ha basat per prendre la decisió.

Quan es van aixecar els peatges de l’AP-7, el 2021, els transportistes i empresaris de les comarques gironines van mostrar la seva preocupació per la saturació de la via, especialment a l’Alt Empordà, on l’N-II no està desdoblada i serveix com a connexió amb França. De fet, la Cambra de Comerç i la Diputació van presentar un informe on demanaven la construcció de noves sortides a l’autopista, per tal de garantir-ne la «capil·laritat». El llavors secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores, va comprometre’s a estudiar-ho, tot i que des de llavors no s’ha tingut cap més notícia de la possibilitat d’un nou enllaç.

És per això que Bagué va presentar una pregunta per escrit al Govern per saber si té intenció de licitar la creació de dues noves sortides a l’AP-7: una a l’alçada de Medinyà (a l’enllaç amb la carretera Gi-633, a Verges) i una altra Bàscara, a l’enllaç amb la carretera Gi-622 a Vilaür i Sant Mori. La resposta del Govern, tanmateix, és clara: «Un cop analitzats la mobilitat, el tràfic, la normativa i la seguretat vial de l’AP-7 al seu pas per Bàscara i Medinyà, s’ha conclòs que en aquests moments no està justificada la creació de noves sortides en aquests punts».

Qüestions pendents a Girona

Bagué recorda que les millores a l’AP-7 són només una de les qüestions que l’Estat té pendent a les comarques gironines en matèria d’infraestructures. Precisament, recorda que està pendent el desdoblament de l’N-II a l’Alt Empordà, i especialment la variant de Figueres, que considera prioritària. A més, recorda que al tram sud hi ha pendent l’enllaç de Vidreres, ja que l’N-II en aquell tram recull molt de trànsit. A més, Bagué subratlla que des de l’Ajuntament de Maçanet estan molt preocupats pel canvi de rasant que ha quedat a l’accés a la urbanització de Montbarbat, i per això també ha preguntat recentment sobre aquesta qüestió. La resposta del Govern ha estat que estan finalitzant la redacció d’un projecte que preveu un nou enllaç a diferent nivell en aquesta sortida.

Des de Junts també insisteixen en la construcció de l’estació del tren d’alta velocitat a l’aeroport, al considerar que seria clau per poder descongestionar l’aeroport del Prat. Altres qüestions pendents són l’N-260 i la collada de Toses: si bé, admet Bagué, fer el túnel de Toses seria una obra faraònica i costosa, creu imprescindible actuar en els «punts negres» on hi ha més accidents.