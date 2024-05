El Parc Natural de la Garrotxa estrena un punt de documentació a l'Espai Cràter d'Olot

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha obert un punt de documentació a l'Espai Cràter d'Olot. Es tracta d'un acord entre institucions que es va formalitzar el 2022 amb la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament d'Olot i el Departament d'Acció Climàtica. L'objectiu és oferir informació a tècnics, investigadors, professors, institucions i empreses ambientalment responsables. En aquest punt de documentació hi ha més de 500 documents entre llibres, articles, revistes, fulletons i jocs que es renoven mensualment. Tot aquest material tracta sobre paisatge, fauna i flora, espais protegits, gestió del territori, hidrologia, educació ambiental, turisme sostenible o impacte ambiental, entre d'altres.

El punt de documentació que ha obert el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa està ubicat a la primera planta de l'Espai Cràter on els usuaris podran gaudir d'una zona habilitada per a la consulta del material. Els encarregats de gestionar les consultes són els treballadors del centre de documentació del parc natural. A més, es poden fer consultes personalitzades per correu electrònic o de forma presencial.

El punt permetrà el préstec de material per a tècnics i docents i també donarà suport en la recerca d'estudiants. Per altra banda, ofereix la donació de publicacions a empreses, escoles i entitats ambientals responsables o informació bàsica per a turistes i públic familiar.

L'obertura d'aquest punt respon al resultat d'algunes proves pilot que ja s'havien fet al llarg del 2023. Es tracta de lots de materials per celebrar determinades efemèrides com ara el Dia de les Dones a la Ciència, o el Dia de l'Arquitectura Sostenible.