Creu Roja alerta de l'increment de persones en extrema vulnerabilitat a les comarques gironines

Creu Roja va atendre a les comarques gironines 32.263 persones en extrema vulnerabilitat el 2023. Això suposa un increment de prop de 4.000 usuaris en aquesta situació respecte el 2019. Una xifra que "preocupa" l'entitat "pel perill que passi a ser crònic". A més, el coordinador de Creu Roja a la demarcació de Girona, Jordi Martori, explica que bona part d'aquestes persones son treballadors que no poden arribar a final de mes, per la pujada dels preus o que no poden atendre necessitats bàsiques dels seus fills, com per exemple, comprar unes ulleres. A banda, també hi ha immigrants i persones que reben alguna prestació com l'Ingrés Mínim Vital, però que no arriben a pagar el lloguer i comprar aliments.

El total de persones ateses per Creu Roja el 2023 va ser de 53.018, una xifra similar a la del 2022. De totes elles, però, el col·lectiu que més va créixer va ser el d’usuaris d’extrema vulnerabilitat, que es va incrementar en un 12%, o el que és el mateix, en 3.871 persones. Una dada que preocupa l’entitat del tercer sector, especialment perquè la majoria son treballadors que no arriben a final de mes, per l’increment del cost de la vida. Des de Creu Roja treballen per evitar que passi a ser "un problema crònic" d’aquests usuaris, però admeten que "cada vegada es detecta més aquest tipus de persona que recórrer a l’entitat".

A banda d’aquests treballadors pobres, els immigrants també son un dels qui més s’atén per extrema vulnerabilitat. Des de Creu Roja expliquen, però, que la xifra de persones que venen d’altres països ha caigut respecte els darrers anys, quan havia augmentat significativament per la guerra a Ucraïna. En concret, el coordinador de l’entitat a Girona, Jordi Martori, ha explicat que estan amb nombres similars del 2019.

Una de les solucions que es proposa per a aquestes persones són les targetes alimentàries. Properament se'n començaran a distribuir unes 6.000 carregades amb 175 euros per gastar als supermercats. Una iniciativa que va lligada a la desaparició dels fons FEAD de la Unió Europea i que serviran per assistir famílies amb menors a càrrec.

Aquestes targetes, però, s’han de sumar a altres iniciatives del mateix estil que té la pròpia Creu Roja com les que es donen per comprar aliments frescos i a la d'entitats com el Banc dels Aliments i Càritas. La idea és agrupar totes les propostes que tenen les tres entitats per tal de "donar una resposta major" a les necessitats de la població a les comarques gironines.

260 persones han trobat feina

Però si una iniciativa és "clau" per a les persones amb extrema vulnerabilitat és la possibilitat d’accedir a una feina, si no la tenen. En aquest sentit, Creu Roja ha atès un total de 1.380 persones en temes d'ocupació, de les quals un 260 han acabat trobant feina, gràcies especialment a haver passat per programes de formació de l’entitat. "D’aquesta dada n’estem molt contents, perquè veiem que dona fruits", assenyala Martori.

El coordinador celebra que els més beneficiats han estat joves, un col·lectiu que és "especialment vulnerable" perquè molts d’ells han sortit del sistema educatiu i "si no els podem inserir de nou a la societat, poden acabar tenint una vida complicada". De fet, Martori destaca que el 42% de persones que han trobat feina gràcies a l’entitat son joves.

La presentació de la memòria que s’ha fet aquest dimecres ha revelat dades com que Creu Roja ha atès 8.165 persones en temes relacionats amb la salut, com l’acompanyament, promoció d’hàbits saludables o campanyes preventives. També s’ha donat resposta a 7.240 usuaris en temes relacionats amb l’educació. D’aquests, 3.417 beneficiaris han estat infants que han rebut atenció de l’entitat.

15,4 milions de pressupost

L’entitat ha explicat que ha gestionat 15,4 milions d’euros el 2023, una xifra que s’ha incrementat el darrer any per les diverses crisis a les que ha hagut de fer front Creu Roja, com la covid o la guerra d’Ucraïna. Amb tot, el gran gruix dels comptes han anat destinat a la inclusió social, un total de 13, 1 milions.

D’aquest pressupost, el 53% és com a conseqüència del finançament públic que rep, el 29% son fons propis de Creu Roja -com participacions de loteria o campanyes-, el 13% arriben de la prestació de serveis a entitats públiques o privades i el 5% restant d’ingressos extraordinaris.