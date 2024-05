Instal·laran pantalles per reduir el soroll a l'AP-7 i l'A-26 a Sant Julià de Ramis, Argelaguer i Maçanet de la Selva

El Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible instal·larà pantalles per reduir el soroll a l'AP-7 al seu pas per Sant Julià de Ramis (Gironès) i Maçanet de la Selva. També es contempla que es posin a l'A-26 a l'alçada d'Argelaguer (Garrotxa). Tot plegat, amb l'objectiu de reduir el soroll dels cotxes quan passen a tocar d'aquestes poblacions. El pressupost total és de 17,1 milions d’euros, per 1,6 quilòmetres de pantalles per cobrir els dos trams de l'AP-7 i 700 metres de l'A26. En concret, es preveu fer la instal·lació en espais a tocar de zones sensibles com centres sanitaris, escoles o on hi ha cases a tocar. Es tracta de pantalles metàl·liques de mig metre cadascuna que s’uniran per arribar a l'alçada necessària.

Aquesta acció està emmarcada en el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència que contempla fins a 302 milions d’euros per dur a terme accions per l’eficiència energètica i contra el soroll. Tot plegat per poder complir amb la implementació de les mesures correctores necessàries, a fi d’assegurar una bona qualitat acústica als ciutadans que vien a prop de vies ràpides. Les plaques a l’autopista s’instal·laran entre els punts quilomètrics 55,5 i 55,7 de Sant Julià de Ramis i el 88,7 i 90,1 de Maçanet de la Selva. A l’autovia es col·locaran entre el 70,3 i el 71 a Argelaguer.