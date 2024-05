De Lluís Homar a confirmar: el primer mes del nou bisbe

Un mes després de la presa de possessió de fra Octavi Vilà com a bisbe de Girona, ja són pocs els que recorden els dos anys d’espera. Després d’agafar les regnes de la diòcesi, la pressió i el soroll mediàtic van donar pas a la serenitat però, a la seu del Bisbat de Girona, la maquinària no havia fet més que engegar.

Ha estat un primer mes de presa de contacte. De trepitjar la diòcesi. De situar-se. El primer acte oficial en el que va participar Octavi Vilà com a nou bisbe de Girona va ser el Dia de les Esquadres de Girona, que es va celebrar el 25 d’abril al Teatre Jardí de Figueres. L’endemà va assistir a la 8a edició de la Consueta de Sant Jordi a la Catedral de Girona.

En aquests primers 30 dies, el fins ara abat de Poblet també ha presidit la seva primera missa a la Catedral (amb motiu de la Festa de la Mare de Déu de Montserrat), l’ofici de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres i una missa al monestir de Sant Daniel. Al llarg d’aquest primer mes també s’ha desplaçat fins a Canet de Mar per a fer les seves primeres confirmacions (també ha fet confirmacions d’adults a la Catedral i comunions a Tossa de Mar) i ha participat en la primera reunió de bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense.

Però també ha estat un mes de reunions, amb trobades amb òrgans interns de la cúria diocesana, representants de Càritas Diocesana, Mans Unides, directors de centres educatius i arxiprestats. A nivell institucional ha mantingut trobades amb el nou subdelegat del Govern espanyol a Girona, Pere Parramon, i també ha visitat la Diputació de Girona, on s’ha reunit amb el president de l'ens, Miquel Noguer. Amb l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, amb qui Octavi Vilà ja s’havia reunit abans de l’ordenació, s’han emplaçat al juny.

El bisbe de Girona visitant Temps de Flors. / Bisbat de Girona

L’agenda (plena) no li ha deixat massa temps lliure, però sí que ha pogut passejar per Temps de Flors (tot i que en una visita institucional), visitar El Crist de Portlligat al Museu Dalí acompanyat de l’escriptor Javier Sierra i l’actor Lluís Homar o anar a veure l’obra de teatre Diàlegs de Carmelites a Figueres. A viure un partit del Girona a Montilivi encara no hi ha pogut anar: «Ha coincidit sempre amb confirmacions», confessa Octavi Vilà.

Després d’aquest primer mes al capdavant de la diòcesi de Girona, Vilà assegura que «crec que tots plegats, jo el primer, estem descobrint la joia de viure la fe en comunitat diocesana» i sosté que «ara la responsabilitat de tots és mantenir aquest caliu i donar fruits». Amb tot, defensa que «el futur de l’Església de Girona està a les mans de tots».