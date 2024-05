El Banc dels Aliments de Girona reparteix un 14,7% menys de quilos de menjar que l'any anterior

El Banc dels Aliments de Girona ha repartit 2.755.431 quilos de menjar a 37.313 usuaris durant tot el 2023, una xifra que suposa una disminució del 14,7% respecte al 2022. La presidenta de la fundació, que compta amb 74 voluntaris estables i col·labora amb 94 entitats a les comarques gironines, Carme Casacuberta, i el director executiu, Albert Riera, han sigut els encarregats de presentar la memòria del curs passat. Per la seva banda, Riera ha assegurat que "tot i semblar una xifra molt gran de quilos de menjar, no n'és suficient, i el que ho demostra és que tan sols cobrim un 11,6% del que es considera dieta alimentària".

Presentació de la memòria 2023 del Banc dels Aliments a les comarques gironines / Aniol Resclosa

Targetes moneder

Casacuberta ha volgut posar èmfasi en el fet que aquest 2023 "ha estat l'any final del FEAD (Fons d'Ajuda Europea per a les persones més desafavorides)", i que "el mes d'octubre vàrem rebre l'última entrega d'aliments d'Europa". Aquests fons d'ajuda, que l'any passat va suposar el 22% dels ingressos de menjar als Bancs dels Aliments, serà substituït pel Fons Social Europeu Plus, amb el qual se substitueix l'entrega d'aliments directa per les targetes moneder a famílies amb fills menors de 14 anys. Aquest nou projecte només arriba a uns 6.000 gironins, un 10% de la població que ho necessita: "És un gran repte per a nosaltres, perquè veiem que queden un gran nombre de persones que no estan dins d'aquest nou barem que s'ha fixat", ha explicat la presidenta. "Aquest any serà l'any de les grans incerteses i el del canvi de cicle", ha sentenciat. A més, Casacuberta ha lamentat que si els usuaris es gasten els diners de la targeta moneder (130 euros al mes per a una família de dos membres), "en principi no podran rebre menjar dels Bancs dels Aliments".

D'altra banda, Casacuberta ha destacat la posada en marxa del projecte llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari: "Aquesta llei, a Catalunya, la tenim aprovada des del 2020, i ens ha obert la porta a treballar en un dels punts bàsics dels Bancs dels Aliments, el de l'aprofitament", ha afirmat Casacuberta. De la mateixa manera, la presidenta ha explicat que la reforma de la Llei del mecenatge "beneficia tant els donants com els receptors i ens ha de permetre no només rebre donacions econòmiques i en espècie, sinó també en prestacions".

Pel que respecta a les persones ateses, tot i que han disminuït un 3,3% en relació amb l'any anterior, Casacuberta ha volgut alertar sobre l'estat de pobresa a Espanya. "Segons l'informe AROPE (At risk of poverty and/or exclusion), la pobresa a Espanya s'ha incrementat respecte a l'últim any i arriba al 26,5% de la població resident".

La distribució dels aliments

El director executiu ha detallat que el 58% dels quilos de menjar entrats (1.605.027 quilos) són aprofitaments, mentre que el 19,5% (533.894 quilos) corresponen a donacions i el 22,5% restant (616.509 quilos) als fons d'ajuda europeus, que seran substituïts per les targetes moneder. Els més d'1.600.000 quilos d'aprofitaments entrats, que es divideixen en minves (23%), fruita i verdura (33%) i empreses agroalimentàries (44%), han permès estalviar 3.098 tones de CO₂, segons han explicat des de la fundació.

Finalment, Casacuberta i Riera han detallat que amb les campanyes realitzades durant el 2023, com el Gran Recapte, Cap Llar Sense Aliments, Operació Kilo o SOS Llet, han aconseguit un total d'1.180.197 euros.