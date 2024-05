Farmacèutics volen potenciar el rol clínic en l'atenció primària

El Palau de Congressos de Girona acull els propers 29, 30 i 31 de maig el 27è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Farmacèutics d'Atenció Primària (SEFAP) que, sota el lema Sumar Fortaleses, superar Adversitats i Potenciar el rol clínic, reunirà a a prop de 400 farmacèutics d'atenció primària.

Com el mateix lema del Congrés indica, l'esdeveniment, en paraules de Roser Vallès Fernández, presidenta del comitè organitzador, pretén ser “un punt de trobada” de tots els farmacèutics d'atenció primària per compartir coneixement i experiències amb l'objectiu de “potenciar el rol clínic i la cartera de serveis professionals en el marc organitzatiu actual i futur de latenció primària”.

Com apunta Vallés Fernández, els darrers anys els professionals s'han posicionat com a essencials en la gestió de la farmacoteràpia tant des d'una visió poblacional com individual, integrant-se dins dels equips multidisciplinaris d'atenció primària. Tot i això, el seu grau d'implantació ha estat desigual entre les diferents comunitats autònomes. En aquest sentit, en diverses de les taules rodones i fòrums de debat del Congrés s'abordaran les fortaleses dels farmacèutics en el camí cap a aquest rol clínic, així com les adversitats a què se segueixen enfrontant aquests professionals per assolir-lo i consolidar-lo.

“La principal fortalesa del farmacèutic d'atenció primària és que es tracta d'un professional que està integrat al Sistema Nacional de Salut des de fa dècades amb un gran coneixement i experiència en l'ús del medicament, així com amb una gran capacitat per fer una valoració del medicament centrada en el pacient, tenint en compte les seves comorbiditats, fragilitat i relació amb els altres fàrmacs que formen part de la seva farmacoteràpia”, sosté José Manuel Paredero, president de SEFAP. Entre les adversitats, per part seva, Paredero destaca les esmentades diferències existents entre comunitats autònomes, tant en el nombre de farmacèutics d'atenció primària per cada 100.000 habitants com en la implementació d'aquest rol clínic. "Per desenvolupar correctament aquest nou rol el nombre de professionals que hi ha a moltes comunitats autònomes és insuficient, sobretot tenint en compte l'elevat nombre de pacients polimedicats que tenim actualment, l'aparició de noves teràpies farmacològiques i la complexitat dels diferents tractaments", argumenta .