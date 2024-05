De repartidor sense papers a fer pizzes amb contracte

Yassine Lhousni (26 anys) va desembarcar a Girona el 2019 després d’un llarg viatge en pastera des del Marroc. Hi va arribar sol. Aquí, però, hi tenia una petita xarxa de seguretat: «Al Marroc treballava per l’ONG gironina NouSol fent de traductor i de guia, i a través dels contactes que havia fet allà la meva arribada va ser una mica més fàcil», recorda.

Els primers mesos va estar-se en una habitació (pagava 250 euros al mes de lloguer), però aviat va haver-se de posar a treballar per a poder sobreviure. No tenia papers, així que les opcions eren gairebé inexistents. Fins que va trobar feina com a repartidor de menjar a domicili. «La gran majoria de repartidors no tenen papers, es fan passar per una altra persona que s’hagi pogut donar d’alta com a autònom», explica. I és que «quan una persona no té papers, no té res», remarca.

Dos anys després, va trucar a la porta de la Creu Roja, que celebra que va ser un «punt d’inflexió». Així, el maig de 2022 va entrar a formar part del projecte ‘Primers Contractes’ de l’entitat, una iniciativa que va néixer com a pla pilot a Girona arran del Consell de Cohesió que ja s’ha posat en marxa a Palafrugell, Blanes i a partir del setembre es desplegarà arreu de Catalunya. «Juntament amb l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i entitats del Tercer Sector vam detectar que, per a les persones en situació administrativa irregular, trobar la primera oferta laboral és molt difícil», assenyala l’orientadora laboral i coordinadora del projecte, Alba Jaén. Aquesta era una problemàtica que, recorda, «no estava atenent ningú». Per això va néixer el projecte: per a ajudar a les persones beneficiàries a buscar una oferta laboral «que els doni accés a la documentació».

Pràctiques formatives

A partir d’aquí, com que Yassine Lhousni tenia experiència prèvia elaborant masses de pizza (una de les feines «precàries» que havia estat fent des de la seva arribada a Girona), la Creu Roja el va proposar com a candidat al restaurant La Gioia, empresa col·laboradora de l’entitat. «Va estar fent unes pràctiques formatives a l’establiment per a aprendre l’ofici i, gràcies al precontracte que li van fer, al gener d’aquest any va poder aconseguir els papers i tenir tota la documentació en regla», detalla la coordinadora del projecte.

«Sense papers no tens vida»

Amb tot, Yassine Lhousni assegura que «estar en situació administrativa regular, poder treballar i tenir un sou a final de mes ho és tot, sobretot amb l’encariment del preu dels lloguers, que ara ja estic pagant 400 euros per una habitació». En aquest sentit, lamenta que «si no tens papers, no tens vida perquè no pots fer absolutament res».

El seu objectiu, a mig termini, és muntar un negoci. «M’agradaria fer alguna cosa relacionada amb el món de l’hostaleria», assegura. Al Marroc va estudiar fins a l’equivalent de 2n de Batxillerat, però va deixar el curs a mitges perquè «estava desmotivat».

Tres anys d’empadronament

Per a poder obtenir el permís de residència, la coordinadora del projecte detalla que «has de portar com a mínim tres anys empadronat i, si un cop compleixes aquest requisit i tens un contracte laboral, pots presentar un arrelament social i obtenir el permís de residència i de treball».

