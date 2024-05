La Fundació TRESC celebra 30 anys de trajectòria

La Fundació TRESC, una entitat que treballa per a la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de la salut mental de les comarques gironines va celebrar, ahir, els seus 30è aniversari.

L'acte va tenir lloc el divendres en el local Social de Medinyà. David Estany va dinamitzar l'acte, que també va comptar amb la participació de Montserrat Cardona i Anna Maria Roca, fundadores de l'entitat; Arnau Casademont i Andreu Trias, regidors de Medinyà; i Helga Nuell, directora dels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials de Girona. A més, també van intervenir diverses persones ateses per l'entitat que van explicar la seva experiència, així com del testimoni de Pepi Campa, directora de l'Hotel Trias, que col·labora amb la contractació perquè s'uneixin al seu equip de persones ateses per l'entitat.

Durant aquestes tres dècades d'història l'entitat ha atès a més de 1.000 persones i ha facilitat la contractació de més de 600 a l'empresa ordinària. Actualment, l'entitat col·labora de forma estable amb més de 200 empreses inclusives i socialment responsables de diversos sectors i dimensions. Amb seus a Girona i a Palafrugell, està donant suport i acompanyament a més de 130 persones que es troben inserides en el mercat de treball obert. Malgrat tot, l'equip de la Fundació TRESC està convençut que encara els queda camí per recórrer i que han de continuar obrint pas per aconseguir que "les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de la salut mental siguin ciutadanes de ple dret. Que puguin optar a treballar a l'empresa ordinària amb els suports que necessitin al llarg de tota la vida laboral, així com gaudir dels espais i serveis comunitaris que els ofereix el seu entorn i la possibilitat de viure forma independent".