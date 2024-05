Lloret de Mar, el municipi amb més instal·lacions temporals a les platges

El Departament de Territori de la Generalitat ha rebut la sol·licitud de 68 ajuntaments del litoral català per instal·lar 5.867 usos temporals a les platges -lloguer de gandules i para-sols, guinguetes, instal·lació de dutxes o serveis mèdics, entre d’altres- durant la temporada d’estiu aquest any.

Els serveis de temporada són ocupacions del domini públic marítim o terrestre per a activitats de lleure diverses, amb l’objectiu que la ciutadania pugui gaudir de serveis quan visita les platges i el mar més proper a la costa.

Aquestes ocupacions poden ser comercials, per exemple, guinguetes, lloguer d’embarcacions o de para-sols, o no comercials, com ara dutxes, rampes, punts d’informació o serveis sanitaris.

Es tracta de serveis que s’instal·len per a la temporada de bany, aproximadament entre juny i juliol i fins a setembre o octubre, i poden ser tant marítims com terrestres.

Aquest any, els municipis han sol·licitat un total de 5.867 serveis de temporada a 621 platges i fronts marítims i fluvials de tot Catalunya, una mica més que l’any passat, quan es van sol·licitar 5.802 activitats.

De tots els serveis sol·licitats, el 33,7%, un total de 1.977, correspon a activitats comercials.

La major part dels serveis de temporada sol·licitats, un 40,89%, corresponen a les comarques gironines, seguit de la demarcació de Barcelona, amb un 21,34%.

Pel que fa als altres àmbits territorials, els municipis del Penedès han presentat el 13,18%, de l’àmbit de Tarragona han presentat el 16,72% de les sol·licituds i els de les Terres de l’Ebre, el 7,87%.

Lloret de Mar és el municipi que sol·licita més activitats, en concret 287, seguit de Sitges (270) i Cambrils (239).

D’altra banda, Mont-ras ha sol·licitat, per primera vegada, l’autorització dels serveis de temporada a les platges, en concret, per a la implantació de l’abalisament de les zones de bany de les cales Massoni, el Vedell i el Crit.

Les activitats més sol·licitades són les de serveis a l’usuari de les platges, en concret: 443 abalisaments de platges i zones de bany, 443 papereres i 380 rampes.

D’altra banda, les guinguetes són les activitats comercials més demandades, amb un total de 387, seguides de 334 serveis d’hamaques i 290 terrasses de restauració.

En total, 330 platges i fronts marítims i fluvials als ajuntaments ofereixen un servei de socorrisme i vigilància en temporada de bany, encara que per donar suport a aquest servei, els consistoris sol·liciten 181 llocs de socorrisme reforçats amb 254 torres de vigilància.

Aquest 2024, un total de 95 platges catalanes (27 de l’àmbit territorial de Girona, 20 a Barcelona, 22 al Penedès, 18 a Tarragona i vuit a les Terres de l’Ebre) han estat distingides amb Bandera Blava, una qualificació d’excel·lència europea des del punt de vista de la qualitat ambiental i dels seus serveis.