Oncolliga va atendre l'any passat més de 2.200 gironins

L’any passat, els professionals de la Fundació Oncolliga Girona van atendre 2.223 persones. D’aquestes, el 68% van ser dones i el 32% homes. Per tipus de tumor, el percentatge més elevat va ser el càncer de mama (35% de les persones ateses), seguit del càncer de pulmó (12,5%), el càncer ginecològic (7,5%) i el càncer de còlon (6,7%). Per franges d’edat, la població de 51 a 65 anys continua sent la més atesa, seguida de la de més de 75 anys.

Per altra banda, del total de persones ateses, el 83,2% eren afectades de càncer, l’11,2% eren familiars que van rebre suport psicològic i el 5,58%, familiars que van rebre suport al dol. Tenint en compte les comarques, el percentatge més alt prové del Gironès, seguida del Baix Empordà, la Selva i l’Alt Empordà.

Les línies de treball actives van ser les de suport emocional, cura del cos, rehabilitació, assessorament legal, confort i educació en la salut.

Pel que fa a la memòria econòmica, l’Oncolliga va tenir un pressupost de 2.044.758 euros, dels quals el 71% es van invertir en la missió de l’entitat (serveis assistencials, programes d’educació en la salut, millores dels hospitals i projectes d’investigació) i el 29% restant a despeses d’estructura i administratives. La majoria d’ingressos de la fundació van provenir de les donacions de reptes solidaris, com ara l’Oncobike i l’Oncotrail, amb un percentatge del 39%. Per altra banda, el 31% provenia d’actes benèfics, el 16% dels socis i donants i el 10% de subvencions.

Sopar solidari

La memòria de l’any passat es va presentar ahir a la 22a edició del sopar benèfic anual al Palau de Congressos de Girona. La trobada és un esdeveniment «plenament consolidat» en el calendari social de la ciutat de Girona que aquest any ha reunit prop de 600 persones. Entre els assistents hi havia personalitats de la política, de l’àmbit sanitari, del món cultural, empresarial i social, i també representants d’algunes de les delegacions i voluntaris que donen continuïtat a la Fundació Oncolliga.

El sopar no solament contribueix a la recaptació de fons per continuar tirant endavant projectes de l’entitat, sinó que es converteix també en punt de trobada de totes aquelles persones que dia a dia ajuden a l’entitat. Aquest any la Fundació va comptar amb la col·laboració d’alumnes de l’Escola de Dansa d’Anglès, que van ballar dues peces, i de les periodistes Carme Martínez i Ma. Àngels Martínez, que van conduir l’acte.