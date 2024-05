Els robatoris violents pugen un 34% i en denuncien 284 en 3 mesos a Girona

Els robatoris amb violència i intimidació s’han incrementat en un 34% el primer trimestre d’enguany. En total, s’han denunciat 284 casos a les comarques de Girona per davant dels 212 de l’any anterior. Aquest tipus de robatoris inclouen diferents tipologies en funció d’on tenen lloc.

Per exemple, n’hi ha que tenen lloc a la via pública. Un cas podria ser el que una persona n’atraca una altra per robar-li les pertinences -el rei dels botins és el mòbil-. Aquí pot haver-hi només intimidació, ja que el lladre pot intimidar una persona verbalment, pot també exhibir una arma blanca o de foc, entre altres, per aconseguir el que vol de la víctima. A vegades, el delinqüent utilitza la violència i això suposa que la víctima pugui acabar ferida.

També hi ha robatoris violents i intimidació en establiments, és a dir, atracaments. Sovint tenen lloc en botigues on el lladre amenaça el treballador per aconseguir diners per exemple. Les amenaces poden ser també amb armes. També n’hi ha, però actualment no són tan habituals com fa uns anys en entitats bancàries. Aquest tipus de fets també inclouen casos que inicialment no eren violents i acaben convertint-s’hi. Aquí hi hauria per exemple robatoris en domicilis on els lladres s’han trobat les persones que hi viuen i els acaben amenaçant o agredint per emportar-se el què desitjaven de la casa.

Un exemple de l’alt nombre de casos i també l’efectivitat policial són els 10 detinguts que van fer els Mossos d’Esquadra a Girona per vuit robatoris amb violència i intimidació comesos durant aquest mes de maig. Els detinguts, la majoria amb nombrosos antecedents, van robar en establiments diversos o assaltant persones al carrer de forma violenta.

Un 74% a les grans ciutats

Els 284 robatoris amb violència i intimidació registrats en els primers tres mesos del 2024 han tingut una gran incidència a les grans ciutats de Girona, és a dir, aquells municipis de més de 20.000 habitants. El 74% del total de casos han tingut lloc en aquests municipis. Girona capital és on hi ha hagut més fets amb 88 en tres mesos. Això representa un creixement del 18,9% respecte al primer trimestre de l’any passat (74). L’altra població on s’han registrat més casuística és Figueres amb 34 fets. Es tracta de més del doble de l’any passat (16). El tercer municipi amb més robatoris violents és Blanes que n’ha registrat 25 per contra dels 14 de l’any passat. Pel que fa a les ciutats amb menys casuística hi ha Banyoles i Sant Feliu de Guíxols, amb dos casos en els primers tres mesos del 2024, tal com mostren les dades del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior.

La criminalitat convencional ha pujat un 6,9% en global a tota la província i s’han detectat 9.213 infraccions penals. Els delictes sexuals mantenen la seva tendència a l’alça dels últims anys amb 86 casos entre gener i març. Pel que fa al tipus, les violacions han caigut en un 20% passant de 25 a 20 casos. Mentre que la resta de delictes contra la llibertat sexual , en canvi, i han pujat un 34% i se n’han denunciat 284. Aquí hi ha abusos, agressions, entre altres. Els furts també segueixen la seva escalada i en tres mesos se n’han produït 2.823, el que suposa un 13,1% que fa un any.

Els delictes de sang també han pujat, passant de dos a tres els casos d’homicidis dolosos i consumats. En tres mesos de 2024 s’han hagut de lamentar la mort de dues dones a mans de la seva parella a Torroella de Montgrí i Olot. També va morir un home en un suposat narcoassalt en una casa de Sils.

Menys robatoris en domicilis

Del recompte delictiu del primer trimestre cal destacar que hi ha una infracció penal important que ha anat a la baixa és el robatori amb força en domicili i també el que contempla els establiments. Han caigut en global un 11% respecte als primers tres mesos de l’any passat i se n’han tractat 882. En aquest còmput hi ha els robatoris amb força en habitatges i aquests també han caigut, en el seu cas, en un 8,8% i la policia ha treballat amb 622 denúncies. Aquest delicte és rellevant que vagi de baixa, ja que molt a les persones i en la seva vessant privada, la de casa seva. També han caigut els casos de tràfic de drogues passant de 146 a 123.

Més cibercriminalitat

Un altre aspecte a tenir en compte en la criminalitat és la que té a veure amb les xarxes i internet. I és que segons les dades del Ministeri, la cibercriminalitat segueix incrementant-se a les comarques gironines i no sembla tenir aturador. La policia ha tractat 2.320 casos en tres mesos, això suposa un 17,6% més d’activitat delictiva que fa un any. D’aquests casos treballats per la policia s’ha de dir que la majoria són estafes informàtiques, que han patit un creixement més alt: un 18,8% i se n’han denunciat 2.236.

El total de la criminalitat convencional i el cibercrim han sumat 11.533 infraccions penals durant aquest primer trimestre. Això representa un 8,9% més que el 2023 quan se’n van treballar 11.533.

