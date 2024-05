El PP reclama la construcció de l'estació del TAV a l'aeroport

La diputada del PP al Congrés Mar González, el diputat Santi Rodríguez i el diputat autonòmic electe, Jaume Veray, han anunciat la presentació d’una Proposició no de Llei (PNL) per a reclamar la construcció de l’estació del tren d’alta velocitat (TAV) a l’aeroport Girona-Costa Brava. González ha explicat que la PNL demana al Govern que en el termini d’un mes “estableixi un cronograma i els terminis de cadascuna de les fases pendents del projecte de construcció de l’estació fins a la seva finalització”.

González ha precisat que la PNL busca que quedin fixades “dates concretes per a l’aprovació de l’estudi d’impacte ambiental i l’estudi informatiu” i es materialitzi la construcció de l’estació per aconseguir superar el decreixent número de passatgers de l’aeroport. “L’aeroport de Girona va tancar 2023 amb 1,5 milions de passatgers, una xifra que està lluny dels 5 milions de l’any 2008”, ha indicat.

La diputada popular ha lamentat que el Govern del PSOE tingui “el Congrés tancat materialment perquè no hi ha iniciatives”, entre altres coses “per la preocupació del partit socialista per mantenir els acords que el sostenen en el Govern i no té temps per a cap altra activitat ni tampoc té interès”. De fet, González ha recordat que l’única iniciativa que el PSOE ha aconseguit tirar endavant és l’amnistia, ja que "ha patit una vintena de derrotes en altres iniciatives presentades, mentre el PP n’ha aconseguit aprovar 49". “El president Sánchez ha quedat sense capacitat de legislar ni aprovar pressupostos generals i embolcallat en nombrosos casos de corrupció del seu govern i entorn, i la sortida més digna seria la convocatòria d’eleccions”, ha indicat la diputada.

Petició del territori

Per la seva banda, el diputat autonòmic electe per Girona, Jaume Veray, ha indicat que el PP “sempre s’ha preocupat de la província des dels ajuntaments, des del Parlament i des del Congrés, com demostren les inversions en l’N-II, l’arribada del TAV o la proposta de creació de l’estació del TAV a l’aeroport efectuada pel ministre de Foment del PP Íñigo de la Serna l’any 2018”. Per aquesta raó, ha recordat que aquesta PNL sorgeix “directament del territori, perquè hem traslladat al grup la necessitat d’aconseguir materialitzar aquesta infraestructura”.