El PSC anima a votar a les eleccions europees

La candidata socialista a les eleccions europees, Laura Ballarín, ha visitat diversos municipis de les comarques gironines per conscienciar la ciutadania sobre «la rellevància d’aquestes eleccions per al futur de Catalunya», tot destacant la necessitat «de fer sentir la veu de Girona a Europa». Ballarín ha estat acompanyada per la regidora i diputada gironina Sílvia Paneque, que ha assenyalat que aquests comicis són «una oportunitat per reforçar els valors de la solidaritat, la justícia social i la democràcia, que són fonamentals per construir una Unió Europea més forta i unida». Paneque ha subratllat la necessitat d’una «Europa que protegeixi els drets dels treballadors, impulsi polítiques mediambientals ambicioses i promogui la igualtat d’oportunitats».

A Blanes, l’alcalde, Jordi Hernández ha recordat la importància dels fons europeus. "A Blanes hem rebut fons europeus per a la rehabilitació integral de l’antiga escola Carles Faust. Sabem de la importància d’Europa i de les seves polítiques”, ha assenyalat. Per la seva part, l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha recalcat la importància de votar "perquè Europa pensa en els municipis i en el seu desenvolupament social i mediambiental".