Obres de millora a Can Sobeies, al Parc Nou i al volcà Montsacopa

Aquesta primavera s’han iniciat tres obres de millora finançades amb fons europeus al bosc de can Sobeies, a la Vall de Bianya, al Parc Nou d’Olot i al camí dels horts en el volcà Montsacopa, també a Olot. Aquestes tres actuacions formen part de la millora paisatgística del projecte “La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent”, cofinançat a través dels fons Next Generation EU dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD). Les tres obres sumen un import total de 253.020,09 euros, amb una estimació d’entre tres i quatre mesos d’execució finalitzant-se a l’estiu.

Aquestes subvencions estan destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, amb una convocatòria extraordinària de l’any 2021, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Han estat finançades amb recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de l'esmentat PRTR.

Pel que fa a la reforma del recorregut del bosc de Can Sobeies de la Vall de Bianya, neix a partir de les darreres inclemències meteorològiques com el temporal Glòria l’any 2020 i per l’abandó de l’espai. L’actuació preveu uns treballs integrals de millora paisatgística i de l’ús del conjunt del bosc en els diferents àmbits per garantir el seu bon manteniment i posar al dia els elements arquitectònics. "L’objectiu és recuperar el valor paisatgístic de l’indret i garantir l’interès i gaudi de l’espai al públic, com el sanejament del bosc, una millora botànica o l’eliminació d’espècies invasores", expliquen des del Consell Comarcal de la Garrotxa.

D’altra banda, els treballs del Parc Nou, un dels espais més singulars d’Olot a nivell històric i biològic, en una fase inicial del projecte mare s’adequaran els camins canviant i restaurant el paviment afectat per les arrels dels arbres que sobresurten. També es renovarà el mobiliari i les instal·lacions del parc en el camí d’accés a la Torre Castany des de l’Avinguda Santa Coloma. S’instal·larà nova lluminària als fanals del parc amb llums led, reduint així el consum i la contaminació lumínica de l’entorn. A més a més, es repintaran les lluminàries antigues existents, atès el seu alt valor històric, s’instal·larà un sistema de reg de degoteig, es col·locaran quatre bancs nous i cinc noves papereres al camí d’accés a la Torre Castanys des de l’avinguda Santa Coloma i es restaurarà la porta d’accés i part de la tanca perimetral.

Finalment, la millora del camí dels horts del volcà Montsacopa consistirà a fer una rampa graonada amb una solució d’elements metàl·lics integrada al paisatge i sense l’impacte de materials tradicionals constructius com el formigó, fent així un camí més resistent pel pas de la gent i seguint les directrius del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.