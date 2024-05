El CAC premia 15 treballs que fomenten l’educació en comunicació audiovisual a les escoles

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha lliurat aquest dimecres, 29 de maig, els Premis eduCAC, adreçats a l’alumnat i al professorat dels centres educatius de Catalunya, i que tenen com a objectiu fomentar l’educació en comunicació audiovisual. Així mateix, aquest dimarts el CAC va celebrar una sessió eduCAC, adreçada a la comunitat docent i a les famílies. Tots dos actes van tenir lloc a Girona, seguint amb la política de descentralització dels actes públics del Consell. Pel que fa al lliurament dels Premis eduCAC, es tractava de la XXI edició, a la qual s’han presentat 97 treballs, 4 més que en l’edició anterior.

El lliurament dels guardons ha tingut lloc al Teatre Municipal de Girona. L’acte ha comptat amb la intervenció del president del CAC, Xevi Xirgo, de la consellera responsable de l’àmbit educatiu, Laura Pinyol, i de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, qui ha obert la sessió. L’esdeveniment ha estat presentat per l’il·lusionista Pere Rafart.

Xirgo ha dit: “Amb les notícies falses, la manipulació informativa i els perills de l’exposició als telèfons mòbils, les tauletes i la televisió, el que passa és que ens volen fer passar per certes coses que no ho són, però no pas per entretenir-nos, sinó per perjudicar-nos, per fer-nos mal. Tal com passa amb els jocs de mans, descobrir els trucs dels manipuladors no és fàcil. Però l’educació mediàtica és una eina útil per combatre la desinformació”.

Pinyol ha celebrat que els premis siguin “un reflex del què preocupa als alumnes, principalment, però també a la comunitat educativa, que plantegen reflexions com ara la influència de les xarxes socials en la percepció de la identitat pròpia o l’exploració dels usos que pot tenir la intel·ligència artificial”. en els processos d’aprenentatge”. “És important constatar que l’exploració en mitjans de comunicació tradicionals com la ràdio, lluny de tenir mala salut, és una aposta sostinguda de molts centres escolars per potenciar l’ús de la llengua, la participació i la cooperació entre iguals i el sentiment de pertinença”, ha afegit.

Salellas ha dit: "Com a periodista i com a pare soc conscient de la importància creixent d’una bona educació mediàtica i audiovisual per a la mainada. Aquesta etapa vital és clau per fomentar bons hàbits i un esperit crític i així garantir una ciutadania més ben preparada de cara al futur".

15 premis

El jurat ha concedit 15 premis (un ha quedat desert), distribuïts en tres categories. La primera (A) està adreçada a l’alumnat i s’hi podien presentar des del segon cicle d’educació infantil fins a secundària postobligatòria, així com treballs d’innovació en la integració. En la segona categoria (B) hi podia participar l’alumnat de batxillerat que hagués realitzat el treball de recerca. En la tercera categoria (C) hi podia participar el professorat de centres educatius de Catalunya dels mateixos ensenyaments que la categoria A.

Els treballs premiats, en el cas de l’alumnat de primària, tracten, com ha estat habitual en edicions anteriors, de la creació mateixa de continguts audiovisuals, la qual cosa ve acompanyada de reflexions sobre el llenguatge audiovisual i de l’ús de tècniques avançades, com ara el croma. També hi ha hagut referències a la desinformació a les xarxes socials, a la seguretat digital i a la defensa del català.

En el cas de l’alumnat de secundària, el treballs han tractat sobre el foment del català i dels bons hàbits de consum audiovisual, sobre la visibilitat de l’alumnat nouvingut, sobre la representació de les dones en l’audiovisual i sobre l’impacte de les xarxes socials en la política. També hi ha hagut treballs amb continguts més específics, dedicats al rol de la música al cinema i a la salut mental dels adolescents.

Pel que fa al professorat, hi ha hagut dos treballs: un de tipus pràctic que aposta per utilitzar la intel·ligència artificial per contribuir a l’educació mediàtica de l’alumnat. I un segon sobre la integració de diverses disciplines artístiques, amb la implicació de tota la comunitat educativa, incloses les famílies.

Centres públics i privats

Els Premis eduCAC s’adrecen als centres educatius ordinaris i als d’educació especial, tant públics com privats. Els nivells escolars convocats són els següents: segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria (ESO i cicles de formació professional bàsica) i secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i programes de formació i inserció-PFI). En l’edició actual dels Premis eduCAC hi ha 8 subcategories, cadascuna amb un primer i un segon premi (dotats amb 1.000 i 500 euros, respectivament). La dotació total dels premis és de 12.000 euros.

Els destinataris dels premis de la categoria A són les escoles premiades, atès que es tracta d’un treball fet pels alumnes sota la direcció del professor o professora. En canvi, en el cas de les categories B i C, els premis es destinen als alumnes i professors, respectivament, autors dels treballs guanyadors. El jurat estava integrat per Laura Pinyol (presidenta), Ginebra Alfonso, Carlos Baraibar, Salvi Canadell, Marta Narberhaus, Maria José Recoder, Jordi Rodon i Judith Vives. La secretària va ser Davínia Ligero.

Sessió eduCAC

D’altra banda, aquest dimarts, 28 de maig, el CAC va dur a terme una sessió eduCAC per presentar el programa eduCAC a mestres i famílies de la comarca del Gironès. La sessió, que es va fer a El Modern Centre Audiovisual i Digital de Girona, va comptar amb l’assistència de 60 persones.

En la jornada hi van participar representants de quatre escoles que ja apliquen el programa a les seves aules i que en va explicar el funcionament i les potencialitats. La presentació va comptar amb la consellera Laura Pinyol.

La sessió a El Modern va incloure també una taula rodona amb el psicòleg Jaume Funes i la professora de la Universitat de Girona Sara Malo, especialista en infància i adolescència. La taula rodona va ser moderada pel president Xevi Xirgo.