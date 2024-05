Els càmpings gironins inverteixen 5 milions d'euros en la millora de l'eficiència energètica i la gestió de l'aigua

Els càmpings gironins han invertit 5 milions d'euros en mesures per millorar l'eficiència energètica i la gestió de l'aigua en el que portem d'any, tal com assegura l'Associació de Càmpings de Girona (ACS). L'objectiu és mantenir el lideratge en l'àmbit de la sostenibilitat i reduir la petjada de carboni del sector en l'àmbit turístic. De fet, a dia d'avui la mitjana de consum d'aigua per unitat d'acampada està als 180 litres per persona i dia i en alguns establiments s'arriba als 130. L'associació ha fet una enquesta entre els seus associats on apunten que els càmpings gironins han reduït més d'un 50% el consum d'aigua en els últims 20 anys.

Gairebé la meitat dels càmpings gironins compten amb distintius sostenibles i ecològics. De fet, asseguren que són el sector més sensible ambientalment parlant i per això treballen per reduir la petjada de carboni i millorar la sostenibilitat dels establiments. En els últims 20 anys els empresaris han impulsat mesures de millora en la gestió de l'aigua com ara instal·lar depuradors o reaprofitar l'aigua de la pluja pels vàters o pel reg.

Des de l'Associació de Càmpings de Girona (ACS) afirmen que el consum d'aigua ha caigut més d'un 50% en els últims 20 anys. A més, un 74% dels establiments tenen sistemes per reutilitzar l'aigua, tal com apunta una enquesta que ha fet l'associació entre tots els seus membres. També destaca la implementació de la domòtica, ja que més de la meitat dels càmpings tenen sistemes intel·ligents per controlar el reg i les calderes, entre d'altres.

En alguns negocis hi ha comptadors individuals d'aigua per sectors i fan lectures diàries per detectar consums més elevats de l'habitual o fuites i avaries. A més, fan formació sobre l'ús de l'aigua i sensibilitzen els treballadors perquè estalviïn al màxim aquest recurs. En molts establiments també s'ha optat per posar aixetes amb sensor o polsador per evitar el malbaratament d'aigua per part dels clients i s'han col·locat cartells per conscienciar-los de fer-ne un ús responsable.

En matèria energètica, els establiments gironins també han apostat per instal·lar fonts d'energies renovables. A dia d'avui hi ha més d'un 50% de càmpings que tenen plaques fotovoltaiques i la meitat utilitzen plaques solars tèrmiques. De fet, l'ACS apunta que hi ha establiments que generen pràcticament 1.000 KWh.

En l'àmbit de la mobilitat, un 40% té vehicles elèctrics i un 62% té punts de càrrega per a cotxes. De mitjana, cada establiment té tres carregadors. En alguns càmpings tres quartes parts de l'energia que consumeixen ja prové de fons d'energia renovables.

Etiqueta Ecolabel pel càmping Begur

El càmping Begur (Baix Empordà) ha estat el primer de la demarcació en aconseguir l'etiqueta europea Ecolabel. Aquest certificat avala l'elevada qualitat ambiental de l'establiment i s'ha obtingut després de dos anys de realitzar inversions en la millora de l'eficiència energètica, la reducció del consum, el reciclatge de l'aigua i l'estalvi d'aquest recurs. A més, s'ha valorat l'ús de recursos renovables i de substàncies menys agressives pel medi ambient, a part de la comunicació i promoció de l'educació en temes ambientals entre els clients. El càmping Begur és un dels tres negocis catalans que ha aconseguit aquesta etiqueta, que ha entregat el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.