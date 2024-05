El govern espanyol demana consensos per tirar endavant un model de platges "sostenible"

El govern espanyol ha demanat consensos amb l'administració local i amb la de la Generalitat per poder tirar endavant un model de platges "sostenible". Ho ha dit aquest dijous el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, en una visita a les obres d'emergència a Pineda de Mar per reparar els danys causats per la borrasca Nelson. Una vintena de municipis del litoral català van resultar afectats pel temporal, i el govern espanyol ha destinat 3,3 milions d'euros a actuacions d'aquest tipus. Ja se n'han fet a Badalona i també se'n faran a la riera de Balís, que es dragarà per dur sorra acumulada a les platges de Sant Andreu de Llavaneres i de Sant Vicenç de Montalt. També n'hi haurà a Calonge, a Platja d'Aro i a Tarragona.

Prieto ha subratllat que les obres consisteixen en retirar material que pot causar danys als banyistes i usuaris de les platges i a allisar-la per evitar desnivells perillosos. En el cas de la riera de Balís, el delegat ha celebrat que "per sort" la sorra "no ha sortit del sistema", però "s'ha de reubicar".

El delegat del govern espanyol a Catalunya ha considerat que aquestes actuacions d'urgència són necessàries, però ha subratllat que en paral·lel s'ha d'anar "pensant" en el model de costa que es vol, amb platges "sostenibles", "segurament més extenses, amb dues que absorbeixin l'aigua del temporal" i que evitin que la sorra marxi.

També ha indicat que les estratègies a cada municipi poden ser diferents. Per exemple a Premià de Mar s'ha optat per esculleres, que "segurament" no tindria el mateix "efecte" a Pineda, però que allà s'ha demostrat "eficaç" perquè el temporal Nelson no ha fet malbé la platja.

Finalment, Prieto ha afirmat que per a l'àmbit de Barcelona s'havia destinat una partida d'1,5 milions d'euros, que creu que no s'exhaurirà. Per això ha obert la porta a fer modificacions al decret perquè s'hi puguin acollir altres municipis. "Apostarem perquè tot allò que s'ha posat a disposició de les costes entri a les platges del litoral", ha indicat.