El jurat popular declara culpable d'assassinat el parricida de Ripoll

El jurat popular ha declarat la culpabilitat per unanimitat del parricida de Ripoll jutjat aquesta setmana a l'Audiència de Girona. El veredicte, llegit avui a les dues del migdia, considera que hi ha múltiples proves que apunten que l'acusat va matar la seva mare el matí del 31 d'octubre de 2021, tot plegat sense deixar-li cap possibilitat de defensa. Amb tot, el veredicte admet que durant la perpetració del crim, el processat tenia les capacitats volitives i intel·lectives disminuïdes, tant pel consum de drogues i alcohol com per la discapacitat que tenia reconeguda. Sí que han afegit que no s'ha pogut acreditar si aquesta afectació era total, perquè després dels fets no se li va fer cap prova toxicològica. A més, el fet que fugís i no se'l trobés fins a l'endemà fa incompatible, segons el jurat, aquesta afectació completa de les seves capacitats.

D'aquesta manera, el jurat compra quasi la totalitat de la tesi del fiscal. L'únic que no ha considerat provat, també per unanimitat, és que l'acusat hagués matat la seva mare amb acarnissament, és a dir, intentant-li provocar el màxim dolor possible. Segons el jurat, el processat té una discapacitat i "funciona a nivell bàsic, no té consciència, ni ètica ni moral i té dèficit de control, i això és incompatible amb la voluntat de planificació d'allargar l'agonia de la mare".

També s'ha considerat provat per unanimitat que va perpetrar el crim valent-se d'armes prohibides. El jurat ha considerat que no s'ha d'aplicar cap atenuant per confessió, ja que va fugir i no va ser detingut fins a l'endemà.

El fiscal, tenint en compte el veredicte del jurat, ha reformulat la seva petició de pena, i ara demana 21 anys de presó, dels quals 19 per l'assassinat i 2 per tinença d'armes prohibides. Inicialment en demanava 28. Pel que fa a la defensa, rebaixa la seva petició als 16 anys, dels quals 15 per l'assassinat i el restant pel segon delicte.

Ara serà el magistrat qui haurà de dictar sentència.

"He matat la meva mare"

Tal com el jurat ha considerat provat, el processat va atacar la seva mare amb dues armes blanques el matí de 31 d'octubre de 2021. La nit anterior havia consumit marihuana i alcohol, i un amic s'havia quedat a dormir al pis. La víctima havia treballat de nit i va veure el pis desordenat amb signes que s'hi havia celebrat una festa. Per tal de recriminar-li al fill, va entrar a la seva habitació, i quan va despertar-lo, el processat va agafar una arma blanca en forma de navalla automàtica i va començar a apunyalar-la. La víctima va intentar fugir dels atacs fins a la porta de casa, i durant la pluja de cops l'arma va quedar-li incrustada al cos i es va trencar pel mànec. El processat va rematar-la amb un punyal de doble fulla un cop la víctima havia aconseguit arribar a la porta de sortida, fent-li dues ferides a zones vitals del coll. En total li va provocar 17 ferides per tot el cos.

Després va dirigir-se a l'habitació on dormia el seu amic i li va dir: "he matat la meva mare, marxa o seràs el següent". Llavors va fugir, va intentar amagar-se muntanya enllà i va ser localitzat l'endemà a la zona de les Lloses.