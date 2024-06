Diari de Girona: la referència valenta i compromesa de la informació i el periodisme local

Aquest any celebrem els 135 aniversari del Diari i, per commemorar aquesta efemèride tan especial, volem obrir una nova etapa mirant cap a endavant i posicionant Diari de Girona com el diari de referència del periodisme local de Girona i totes les seves comarques.

Per aquest motiu hem llançat una nova campanya de comunicació que vol posar en valor tot el recorregut i la trajectòria del diari i alhora apropar aquesta nova etapa a tots els gironins. Per això necessitàvem un concepte que ens afirmi el que som: un diari compromès amb tota Girona, que vol donar cabuda a totes les veus del territori, sense límits ni diferències.

Girona no és una zona com qualsevol altra. Té uns trets diferenciats amb un tarannà propi, únic, que podríem definir amb un concepte molt clar: valentia. Valentia per destacar. Valentia per crear. Valentia per transcendir, en tots els àmbits. Una valentia que no neix del no res, sinó que té el seu origen a l’esforç dels seus habitants. En la intensitat amb que fan les coses. Valentia i intensitat són les dues cares d’una mateixa moneda. La que ens defineix a la perfecció com a poble...i també com a diari.

A Diari de Girona, com a reflex de la societat gironina, assumim molt orgullosos aquesta personalitat tan nostra. Per això el nostre concepte es basa en una expressió que ens referma en qui som, d’on som i com som: De Girona, de Valent.

Amb aquest concepte volem deixar ben clar que no tenim cap complex per reivindicar-nos en la nostra “gironitat, al contrari, d'aquesta manera la posem més en valor, i que estem aquí per explicar el que passa a la nostra terra, orgullosos i convençuts de ser el mirall de tots els gironins i gironines.

La campanya que va servir per donar el tret de sortida dels actes per la celebració dels 135 aniversari tindrà una amplia cobertura i es podrá veure tant a TV3 com a Televisió de Girona, així com a diferents radios locals i a l'entorn de Diari de Girona per aconseguir una major difusió.