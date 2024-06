Resultats de les eleccions europees a Girona: Junts és el partit més votat seguit de PSC i ERC

A les comarques gironines, Junts ha tornat a ser la primera força, tot i que amb una pèrdua important de vots i percentatge: ha obtingut 68.136 vots, el que significa 82.000 suports menys que el 2019, i ha passat de gairebé un 45% dels sufragis a només el 32%.

El PSC, en canvi, ha mantingut la dinàmica positiva dels últims cicles electorals i, malgrat haver obtingut pràcticament el mateix nombre de vots que ara fa cinc anys (49.555), ha aconseguit augmentar de forma significaiva el seu percentatge, tot passant del 14,75% al 23,33%.

Els socialistes han arrabassat, doncs, la segona plaça a Esquerra, que ha caigut fins a la tercera posició. Els republicans han perdut 38.000 vots (s’han quedat amb 34.400) i més de cinc punts percentuals. La caiguda, doncs, no és tan accentuada com a Junts, però els seus resultats són més discrets.

El PP, en canvi, registra una millora espectacular de resultats i se situa com a quarta força, mentre que el 2019 havia quedat en sisè lloc, per darrera de Ciutadans i Podem. En aquesta ocasió, els populars han duplicat el nombre de vots, tot arribant als 20.000, i han triplicat el seu pes percentual, tot arribant al 9,5%.

L’extrema dreta de Vox també obté un increment destacat a comarques gironines. Han obtingut més del doble de vots, tot passant de 5.300 a 12.000, i el seu pes percentual ha crescut de l’1,59% al 5,72%.

En canvi, les esquerres de Podem i Comuns Sumar, que en aquesta ocasió es presentaven per separat, han retrocedit, tot i que entre elles registren gairebé un empat tècnic. Podem, liderat per l’exministra Irene Montero, ha obtingut 6.792 vots, menys de la meitat que fa quatre anys. També retrocedeix, tot i que lleugerament, en pes percentual, passant de siginficar el 4,54% dels vots al 3,18%. Comuns Sumar, amb Jaume Asens com a cap de lista, s’ha emportat 6.273 suports, gairebé el 3% del total.

Finalment, a comarques gironines també destaquen els 4.620 vots (2,18) que ha obtingut l’agrupació d’electors de l’extrema dreta de S’ha acabat la festa, liderada per Alvise Pérez. Se situen just per davant del PACMA, que ha registrat 3.854 suports (1,32%). A continuació hi ha Pirates (723 vots) i just després Ciutadans, amb 697 vots (0,32% del total). Es constata, doncs, una nova desfeta de la formació taronja.

A la demarcació, la participació ha caigut més de 23 punts respecte les eleccions de 2019, tot situant-se en el 39,59%.

Junts ha guanyat a gairebé tots els municipis de la província. Consulta els resultats de cada municipi en el següent mapa interactiu: